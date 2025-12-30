SONDAŻ

Polacy nie mają wątpliwości. To prezydent Nawrocki jest "człowiekiem roku". Premier Tusk poza podium. SONDAŻ

  • Polityka
  • opublikowano:
Według Polaków to prezydent Karol Nawrocki zasługuje na miano "człowieka roku" w Polsce. / autor: Fratria
Według Polaków to prezydent Karol Nawrocki zasługuje na miano "człowieka roku" w Polsce. / autor: Fratria

W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków, komu przyznaliby tytuł „Człowieka roku 2025”. Zdecydowanie największa liczba wskazań padła na prezydenta Karola Nawrockiego.

Z badania wynika, że aż 26,6 procent Polaków wskazało, że ich zdaniem to prezydent Karol Nawrocki jest „człowiekiem roku”.

Nowa głowa polskiego państwa zostawiła w tyle konkurencję. Drugie miejsce zajęła tenisistka Iga Świątek, na którą wskazało 11,6 proc. badanych. Podium zamknął Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta.

Dopiero czwarte miejsce zajął urzędujący premier Donald Tusk, co dobitnie pokazuje, że w oczach większości Polaków jego pozycja jest coraz słabsza. (9,3 proc.). Na kolejnym miejscu znalazł się natomiast Jerzy Owsiak z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (8,3 proc.).

Dalsze miejsca

Co ciekawe na szóstym i siódmym miejscu znaleźli się ludzie, którzy nie są Polakami, czyli prezydent USA Donald Trump (5,9 proc.) oraz nowy papież Leon XIV (3,4 proc.).

Dalsze miejsca zajęli: prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (2,8 proc.), kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski (2,6 proc.), bramkarz Wojciech Szczęsny (2 proc.) oraz kardynał Grzegorz Ryś (1,8 proc.).

5 procent badanych nie potrafiło wskazać kandydata na ten tytuł.

Podsumowanie

W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski tytuł „Człowieka roku 2025” najczęściej przyznawano prezydentowi Karolowi Nawrockiemu (26,6 proc.). Premier Donald Tusk znalazł się poza podium.

CZYTAJ TAKŻE:

Ponad połowa Polaków wierzy w powrót PiS-u do władzy! Badania wskazują, że KO nie będzie miała z kim współrządzić. SONDAŻ

Takie są efekty rządów Koalicji 13 Grudnia. Prawie 44 proc. Polaków uważa, że w 2025 roku ich sytuacja materialna pogorszyła się!

Czego najbardziej obawiają się Polacy? Na pierwszym miejscu kwestie dotyczące zdrowia, tuż za nimi bezpieczeństwo kraju. SONDAŻ

NASZ SONDAŻ. Czy Polacy są zadowoleni z działań rządu Tuska? Czy uważają, że sprawy kraju idą w dobrym kierunku? SPRAWDŹ wyniki

Tylko cztery partie w Sejmie. Korona Grzegorza Brauna wyprzedziła Konfederację! Na szarym końcu PSL i Polska 2050

Adrian Siwek/Wirtualna Polska

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych