W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków, komu przyznaliby tytuł „Człowieka roku 2025”. Zdecydowanie największa liczba wskazań padła na prezydenta Karola Nawrockiego.
Z badania wynika, że aż 26,6 procent Polaków wskazało, że ich zdaniem to prezydent Karol Nawrocki jest „człowiekiem roku”.
Nowa głowa polskiego państwa zostawiła w tyle konkurencję. Drugie miejsce zajęła tenisistka Iga Świątek, na którą wskazało 11,6 proc. badanych. Podium zamknął Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta.
Dopiero czwarte miejsce zajął urzędujący premier Donald Tusk, co dobitnie pokazuje, że w oczach większości Polaków jego pozycja jest coraz słabsza. (9,3 proc.). Na kolejnym miejscu znalazł się natomiast Jerzy Owsiak z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (8,3 proc.).
Co ciekawe na szóstym i siódmym miejscu znaleźli się ludzie, którzy nie są Polakami, czyli prezydent USA Donald Trump (5,9 proc.) oraz nowy papież Leon XIV (3,4 proc.).
Dalsze miejsca zajęli: prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (2,8 proc.), kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski (2,6 proc.), bramkarz Wojciech Szczęsny (2 proc.) oraz kardynał Grzegorz Ryś (1,8 proc.).
5 procent badanych nie potrafiło wskazać kandydata na ten tytuł.
