„Nie jestem pewny, czy ten rząd będzie dotrzymywał umów. Stąd sądzę, że górnicy powinni być ewentualnie gotowi także do dalszego protestu, ale oby tym razem było inaczej niż w przypadku 100 konkretów” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS i były minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.
21 górników z przedsiębiorstwa Silesia w Czechowicach-Dziedzicach zakończyło wczoraj wieczorem po ośmiu dniach protest i wyjechało na powierzchnię. To efekt zawartego parę godzin wcześniej porozumienia ws. zabezpieczenia pracowników kopalni.
Motyka z oceną niedostateczną
Dariusz Piontkowski, poseł PiS i były minister edukacji narodowej, ocenił na antenie Telewizji wPolsce24 zachowanie ministra Motyki.
Kuriozum, buta. Ocena niedostateczna. Ten człowiek powinien pojawiać się tam tylko, gdy rozpoczął się protest. On przecież odpowiada za energię w Polsce. Proszę zwrócić uwagę, jak zupełnie inaczej zachowała się kancelaria prezydenta. Ministrowie prezydenta Karola Nawrockiego pojawili się tam tuż po rozpoczęciu protestu. Rozmawiali z protestującymi, ze związkami zawodowymi, szukali jakiegoś rozwiązania, które by mogło zakończyć ten protest
— powiedział gość Telewizji wPolsce24.
Mam wrażenie, że zarówno pan Motyka, jak i cały rząd uważają, że wszyscy powinni składać tylko i wyłącznie hołdy i jedno pismo wysłane z Warszawy powinno kończyć jakiekolwiek protesty i zmusić górników do wyjazdu z dołu na górę i zakończenie protestu. A propozycja, aby górnicy tak naprawdę czekali na dole kolejnych kilka dni i zaoferował spotkanie dopiero 7 stycznia, bo tak przynajmniej brzmiała pierwsza wersja pisma z Ministerstwa Energii, to jest zupełne kuriozum. To jest zupełne nieliczenie się z ludźmi. Oni nie interesują się losem Polaków i nie chcą podjąć nawet elementarnych działań, które powinni podjąć, bo to przecież minister jest służącym narodu, służącym wyborców, ludzi, którymi ma się opiekować, dziedziną, która ma się opiekować. Pan Motyka, jak widać, nie jest zupełnie zainteresowany tym, co się dzieje w jego dziedzinie
— wskazał Dariusz Piontkowski.
„Górnicy powinni być gotowi”
Zastrzegł, że opozycja będzie pilnowała tego porozumienia.
Będziemy pytali o to, na jakim etapie są przygotowania rozwiązań legislacyjnych, które mają objąć także górników Silesii. Będziemy to na pewno sprawdzali. Nie jestem pewny, czy ten rząd będzie dotrzymywał umów. Stąd sądzę, że górnicy powinni być ewentualnie gotowi także do dalszego protestu, ale oby tym razem było inaczej niż w przypadku 100 konkretów
— podkreślił były minister edukacji narodowej.
Oni w ogóle uważają, że górnictwo to ta dziedzina, która powinna być już dawno zamknięta. Oni przecież popierają tę zwariowaną, fatalną politykę klimatyczną, która w dużej mierze jest powodem kłopotów także i polskiego górnictwa. Niestety górnicy Silesii odczuwają to na własnej skórze, jak fatalnie działa ten rząd i ta ekipa. Oni kontynuują niestety działania z pierwszego okresu rządów Tuska
— mówił.
Telewizja wPolsce24/not. Natalia Wierzbicka
