Już w styczniu 2026 roku Sejm zajmie się projektem ustawy o uznaniu osobowości prawnej rzeki Odry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował pomysły swoich kolegów i koleżanek z Lewicy do pierwszego czytania w sejmowych komisjach. Co oznacza nadanie osobowości prawnej Odrze? „Blokada inwestycji hydrotechnicznych, rozwoju żeglugi i modernizacji — do tego im potrzebna osobowość prawna Odry, żeby żadna inwestycja nie została zrealizowana” - napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Marek Gróbarczyk.
Projekt ustawy o uznaniu osobowości prawnej rzeki Odry Lewica złożyła w Sejmie w maju tego roku. Przeleżał w zamrażarce Szymona Hołowni do czasu, kiedy w fotelu marszałka zasiadł Włodzimierz Czarzasty. W pierwszych dniach swego urzędowania zapowiedział, że nie zamierza stosować się do jakiegokolwiek kalendarza, lecz będzie się kierował własnym widzimisię. Jak ogłaszał, tak zrobił, a projekt ustawy ws. nadania Odrze osobowości prawnej po cichu wysłał do pierwszego czytania w sejmowych komisjach. Ma się ono odbyć za nieco ponad tydzień - 8 stycznia 2026 r.
To naprawdę nie jest Prima Aprilis!!! Sejm w 2026 roku ma zajmować się projektem ustawy o uznaniu osobowości prawnej rzeki Odry. Koalicji Tuska nie udało się zablokować żeglugi poprzez utworzenie parku narodowego, ale jak widać rozkazy z Niemiec nadal obowiązują. Blokada inwestycji hydrotechnicznych, rozwoju żeglugi i modernizacji — do tego im potrzebna osobowość prawna Odry, żeby żadna inwestycja nie została zrealizowana. Tak to wymyślono w Berlinie!!!
— napisał w mediach społecznościowych poseł Marek Gróbarczyk, były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
Niemcy będą zachwyceni
Na początku listopada prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę ws. utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Prezydent wskazał w uzasadnieniu decyzji, że ustawa budzi obawy o zablokowanie rozwoju gospodarczego regionu, w którym Odra jest kluczowym źródłem potencjału inwestycyjnego. Wskazał też na brak analiz skutków dla inwestycji infrastrukturalnych w regionie.
Szybko po tej decyzji odezwała się minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, która stwierdziła, że Dolina Dolnej Odry może zostać objęta ochroną jako część innego parku narodowego. Okazuje się jednak, że koalicja Donalda Tuska zamierza iść znacznie dalej.
A wiecie Państwo, że już niebawem polski Sejm zajmie się… przyznawaniem osobowości prawnej rzece Odrze?
To nie żart. Faktycznie taki projekt został złożony w Sejmie przez niezawodny klub Lewicy.
Po „prawach zwierząt”, przychodzi czas na „prawa rzek”.
Wiadomo, że Niemcy będą zachwyceni, ale jak spina się logicznie, że rzeka ma mieć osobowość prawną i wszystkie tego konsekwencje prawne, a dziecko do 9. miesiąca ciąży można w sumie bezkarnie zabić?
— napisał w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski.
