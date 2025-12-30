„Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia wobec czterech osób w sprawie tzw. afery wizowej” – poinformował rzecznik neo-Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Wśród oskarżonych są m.in. Edgar K., który przyznał się do winy oraz były wiceszef MSZ Piotr W., który do winy się nie przyznał.
Prokurator z Lublina skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. To drugi akt oskarżenia w tej sprawie - pierwszy przekazany do sądu został w sierpniu i dotyczył 6 osób.
Skierowany dziś do sądu akt oskarżenia obejmuje: Edgara K.; byłego wiceministra spraw zagranicznych Piotra W.; b. dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ Marcina J. oraz b. zastępczynię dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ Beatę B.
Gdzie te setki tysięcy kupowanych wiz?
Edgar K. oskarżony jest o łącznie 9 przestępstw płatnej protekcji. Chodzi m.in. o powoływanie się na wpływy w MSZ i polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych, a następnie podejmowanie się pośrednictwa w m.in. uzyskiwaniu wiz lub przyspieszaniu procedur wizowych dla cudzoziemców, w zamian za korzyści majątkowe lub ich obietnice.
Były wiceszef MSZ oskarżony został o przekroczenie uprawnień w okresie od lutego 2022 r. do maja 2023 r. oraz ujawnienie osobie nieuprawnionej informacji służbowych. Według prokuratury, Piotr W. miał także wpływać w poszczególnych przypadkach na treści decyzji wizowych, wydawanych w polskich placówkach konsularnych. Dwoje b. urzędników MSZ również zostało oskarżonych o przekroczenie uprawnień.
Jedna z komisji śledczych powołaniach z inicjatywy obecnie rządzącej koalicji dotyczyła tzw. afery wizowej ze czasu rządów PiS. Jednak zarówno prace komisji, jak i prace prokuratury wykazały, że nie było tak, jak przekonywali politycy Platformy Obywatelskiej, że była gigantyczna afera wizowa dotycząca 350 tysięcy nielegalnych migrantów. W grę wchodziło zaledwie kilkaset przypadków. Ponadto, że w tej sprawie państwo zadziałało jeszcze w czasach rządów PiS i służby zatrzymały pierwsze osoby.
