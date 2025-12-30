Neo-Prokuratura Krajowa zdecydowała się… umorzyć postępowanie ws. prokurator Ewy Wrzoszek. „Skandaliczna decyzja nielegalnej prokuratury. Wrzosek, działając na politycznym pasku Sienkiewicza i reszty szajki, brała udział w bezprawnym, siłowym przejęciu mediów publicznych, a mimo to uznano, że nie popełniła przestępstwa, ponieważ społeczna szkodliwość jej czynu była znikoma” - skomentował sprawę Marcin Romanowski, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości.
W dniu 12 grudnia 2025 r. prokurator Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie, polegającego na podejmowaniu czynności w postępowaniu cywilnym z naruszeniem przepisów rangi podustawowej oraz regulacji o charakterze wewnętrznym, w szczególności poprzez sporządzanie i kierowanie do sądów pism procesowych z pominięciem obowiązujących zasad ich dekretacji, rejestracji i ekspedycji, a także z naruszeniem zasad właściwości miejscowej (czyn z art. 231 § 1 k.k.). Podstawą umorzenia było stwierdzenie, iż społeczna szkodliwość czynu jest znikoma (art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k.)
— przekazała neo-Prokuratura Krajowa w komunikacie.
Skandaliczna decyzja
Sprawa wywołała lawinę oburzenia w sieci.
Skandaliczna decyzja nielegalnej prokuratury. Wrzosek, działając na politycznym pasku Sienkiewicza i reszty szajki, brała udział w bezprawnym, siłowym przejęciu mediów publicznych, a mimo to uznano, że nie popełniła przestępstwa, ponieważ społeczna szkodliwość jej czynu była „znikoma”. Co znamienne, nawet według samych prokuratorskich uzurpatorów doszło do naruszenia prawa i wypełnienia znamion czynu z art. 231 k.k. – przekroczenia uprawnień ze szkodą dla interesu publicznego! Grupa „Wejście” pozostaje dziś pod specjalną ochroną uzurpatorów. Przy ich „Wyjściu” ta ochrona się skończy. Wrócą sprawiedliwość i porządek. Zegar tyka
— wskazał Marcin Romanowski, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości.
Praworządność. Równość. Sprawiedliwość
— napisał Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP.
Decyzja absolutnie skandaliczna. Prokuratura nawet nie próbowała ukryć, że ulega całkowicie wpływom politycznym. Czy zresztą ktokolwiek wierzył, że zostaną postawione zarzuty osobie, która jest bliskim współpracownikiem Prokuratora Generalnego? To kolejny dowód na to, że połączenie tego urzędu z urzędem Ministra Sprawiedliwości się nie sprawdziło. To, że Koalicja Obywatelska najpierw chciała rozłączenia, a teraz nawet nie próbuje tego przeprowadzić przez Sejm tylko dowodzi jak kuszące jest wykorzystywanie prokuratury do uprawiania brudnej polityki. Trzeba z tym skończyć! Trzeba wypracować model mądrego rozdziału tych urzędów. I to jak najszybciej! W przeciwnym razie zabawa państwem będzie trwała w najlepsze, ze szkodą dla … państwa
— zauważył Krzysztof Szczucki, poseł PiS.
Uwaga Szanowni Prokuratorzy! Od dzisiaj przestępstwem nie jest podpisywanie przygotowywanych przez prywatne kancelarie pism i ich składanie bez wiedzy przełożonych w interesie określonych podmiotów i polityków
— zadrwił mecenas Bartosz Lewandowski.
Radca Ewa Wrzosek może się cieszyć tym wydumanym umorzeniem (przypominamy, że już drugim, wcześniej było umorzenie postępowania w sprawie przecieku ze sprawy wypadku autobusowego w Warszawie). Tymczasem Zastępca Prok. Generalnego prokurator Ostrowski nadal pozotaje zawieszony w czynnościach służbowych za wszczęcie śledztwa z zawiadomienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustrojowego zamachu stanu. Przecież gołym okiem widać, że obecnie rządzący oraz kierujący nielegalnie Prokuraturą chronią swoich i jak tylko mogą, represjonują i szykanują tych, którzy się nie zgadzają z ich decyzjami i sposobem postępowania. I gdzie ta walka o praworządność, pytamy członków Lex Super Omnia ? Czy to jest ta praworządność jak my, a raczej Wy ją rozumiecie?! Parafrazując naszego wielkiego noblistę „o take prokurature” walczyliście?
— pytało Stowarzyszenie Ad Vocem.
Rzeczywiście działanie na zlecenie polityka, korzystanie z zasobów kadrowych i sprzętowych kancelarii adwokackiej, poza zakresem obowiązków, bez dekretacji, bez zarejestrowania - to niski stopień społecznej szkodliwości…. Chociaż byście wymyślili jakiś SWK. Żenada do kwadratu.
— zaznaczyła Iwona Tryfon-Wilkoszewska, prokurator, członek Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem.
„Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre zwierzęta są równiejsze od innych”. „W niniejszej sprawie prokurator uznał, iż zachowanie prok. Ewy Wrzosek, mimo że formalnie realizowało znamiona czynu zabronionego z art. 231 k.k., nie stanowiło przestępstwa z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu”
— napisał Szymon Jadczak, dziennikarz Wirtualnej Polski, przypominając fragment z „Folwarku zwierzęcego” George’a Orwella.
Zamorzyli sprawę Ewy Wrzosek. Mam nadzieję, że ktoś w tej sprawie beknie
— podkreślił Cezary Gmyz, publicysta.
Ustalenia wPolityce.pl
Przypominamy, że dziennikarz wPolityce.pl Wojciech Biedroń już rok temu ujawniał bulwersujące działania Ewy Wrzosek.
Pod koniec listopada 2023 roku, nawiązała ona bliską współpracę z przyszłym ministrem kultury Bartłomiejem Sienkiewiczem, który m.in. na jej adres mailowy (oraz ogólny w prokuraturze) przesłał szereg wniosków o zabezpieczenie, w związku z publicznymi spółkami medialnymi. Mamy podstawy, by twierdzić, że prokurator Ewa Wrzosek działała wspólnie z politykiem i w oparciu o jego sugestie.
— pisał w swoim tekście.
PRZYPOMINAMY: UJAWNIAMY. Prokurator „na maila”? Kulisy operacji medialnej ministra Sienkiewicza i Ewy Wrzosek! Czy polityk dyktował jej co ma robić?
Podsumowanie
Neo-Prokuratura Krajowa umorzyła postępowanie wobec prokurator Ewy Wrzoszek, uznając, że ewentualne naruszenia miały znikomą społeczną szkodliwość. Ta skandaliczna decyzja wywołała burzę w mediach społecznościowych.
Adrian Siwek/X/gov.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749473-umorzono-sledztwo-ws-wrzosek-chodzi-o-media-publiczne
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.