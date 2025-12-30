„Jestem przekonany, że rok 2025 był normalnym i zwyczajnym rokiem dzięki temu, że prezydentem USA był Donald Trump. Polityk niestandardowy, co do tego nie ma wątpliwości, ale polityk z niebywałymi osiągnięciami, z którymi mało kto w ogóle mógł się równać, a już na obecnej scenie politycznej świata na pewno nikt. I to jest coś, czego liberalni komentatorzy nie chcą zauważyć. Oni są tak przekonani, że Trumpa trzeba tępić na wszystkie sposoby i nie dostrzegają nawet niezwykłych sukcesów, że ja tylko jeden wspomnę. Ten człowiek sprawił, że praktycznie zakończył się konflikt w Gazie. Konflikt, w którym ginęło mnóstwo ludzi” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 amerykanista prof. Zbigniew Lewicki.
Dominacja myślenia liberalnego
Prof. Zbigniew Lewicki zwrócił uwagę na fakt, że „mało zwracamy uwagę na sukcesy Donalda Trumpa, jakie osiąga w Azji czy Afryce, gdzie również kończy rozmaite konflikty zbrojne i to bardzo brutalne, przynoszące wiele ofiar”.…
