Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, zwrócił uwagę, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych próbuje mydlić oczy opinii publicznej ws. wysyłania notatek ze spotkań międzynarodowych do KPRP. „Panowie Ministrowie, zajmijcie się pracą, bo decyduje się właśnie bezpieczeństwo naszego regionu” - przekazał.
Podobno w MSZ nerwowe poszukiwanie wszystkich materiałów, jakie wysłano do KPRP w ostatnim czasie. Oczy pełne strachu! Pewnie za chwilę zaprzyjaźniony dziennikarz „dotrze” do informacji, że wysłano ileś notatek z Szucha do Pałacu. Ale ile wysłano z Kancelarii Premiera nikt nie poda. Bo ich nie wysyłają. Zobaczymy. :)
— napisał Marcin Przydacz w mediach społecznościowych.
PS. Panowie Ministrowie, zajmijcie się pracą, bo decyduje się właśnie bezpieczeństwo naszego regionu. Zamiast nakazywać urzędnikom wyszukiwanie informacji, aby uderzać w Kancelarię Prezydenta - zacznijcie ich odpowiednio zadaniować
— dodał.
O co chodzi?
Premier Donald Tusk po rozmowach telefonicznych z przywódcami państw UE i NATO o szansach na pokój w Ukrainie stwierdził, że kluczowe jest to, aby nie dać się podzielić.
Na wpis zareagował prezydencki minister Marcin Przydacz, który zwrócił uwagę na brak wymiany informacji pomiędzy KPRM a KPRP.
Czy możemy liczyć, że zacznie Pan w końcu wysyłać do KPRP notatki ze swoich spotkań międzynarodowych? Od wielu miesięcy Pan tego nie robi. Podobno MSZ również na to narzeka. Proszę się nie boczyć. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej wymaga od Pana minimalnej woli współpracy
— napisał.
Sprawę próbował tłumaczyć na antenie Polsat News wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, który przekonywał, że w poniedziałek wieczorem lub we wtorek rano do Pałacu Prezydenckiego dotarła notatka z udziału premiera Tuska w telekonferencji z prezydentem Ukrainy i przywódcami europejskimi. Opowiadał, że w Pałacu Prezydenckim są rzekome „problemy” z dostarczaniem notatek niejawnych.
Notatka z rozmów Pana Prezydenta podpisana i wysłana do odbiorców w Rządzie. Notatek z Kancelarii Premiera z jego rozmów z ostatnich 5 miesięcy nadal brak. Profesjonalizm i gotowość do współdziałania po stronie Kancelarii Prezydenta jak zwykle spotyka się z małostkowością po stronie Rządu
— pisał Przydacz.
Podsumowanie
Marcin Przydacz wskazał, że MSZ próbę wprowadza opinię publiczną w błąd w sprawie przekazywania notatek ze spotkań międzynarodowych do Kancelarii Prezydenta. Zaapelował do ministrów, aby skupili się na pracy i bezpieczeństwie regionu.
Adrian Siwek/X
