Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisał zmianę zarządzenia regulującego zasady rozliczania tzw. poselskich kilometrówek, która ma zwiększyć kontrolę i przejrzystość wydatków, zwłaszcza w przypadku przejazdów poza okręgiem wyborczym. Nowe regulacje, obejmujące m.in. obowiązek prowadzenia rejestru tras i surowsze limity kosztów, wejdą w życie od 1 stycznia 2026 r.
Nowe zasady rozliczania zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów przez posłów w związku z wykonywaniem mandatu obowiązywać będą od 1 stycznia 2026 r.
Jak podkreślono w komunikacie opublikowanym na stronie Sejmu, „zmiany wzmacniają kontrolę i przejrzystość rozliczeń – w szczególności dla przejazdów poza okręgiem wyborczym oraz w przypadku najmu długoterminowego samochodów”.
Wprowadzone zmiany będą analizowane pod kątem ich efektywności i – w razie potrzeby – aktualizowane już w najbliższych miesiącach. Warto zaznaczyć, iż tzw. kilometrówki są rozliczane w ramach kwoty przeznaczonej na prowadzenie biura poselskiego i stanowią koło 14 proc. wydatków z ryczałtu
— podkreślano w komunikacie.
Podróże poza okręg poselski
Podpisana przez marszałka Czarzastego zmiana zarządzenia wprowadza rozróżnienie na przejazdy poza okręgiem poselskim i te w jego granicach.
Jeśli chodzi o przejazdy poza okręgiem wyborczym, to powstanie rejestr przejazdów z ich datami i trasami.
Zasady będą analogiczne do delegacji pracowniczych. Marszałek Sejmu wprowadza ostrzejsze niż dotąd zasady rozliczania podróży samochodami poza okręgiem wyborczym na koszt Kancelarii Sejmu w ramach środków z ryczałtu na prowadzenie biur. By takie wyjazdy mogły być uwzględnione w zestawieniu kosztów, będą musiały być odnotowane w specjalnym rejestrze, z podaniem dat podróży, ich tras oraz liczby przejechanych kilometrów
— podano w komunikacie.
Jak dodano, dane te będą podlegały kontroli pracowników Kancelarii Sejmu, na równi z inną dokumentacją związaną z finansowaniem działalności biur poselskich. Zasady dokumentowania tych przejazdów - jak zaznaczono - zbliżają się znacznie do przejazdów realizowanych przez pracowników w innych zakładach pracy. Jak wskazano, tam również podawana jest trasa przejazdu, jego data, liczba przejechanych kilometrów, a stawka za 1 kilometr jest uzależniona od pojemności silnika i wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.
W zmienionym zarządzeniu napisano, że każdy poseł korzystający z samochodu prywatnego (w tym na podstawie umowy użyczenia lub podobnej) otrzyma ryczałt w ramach kwoty na prowadzenie biura, a nie dodatkowych pieniędzy na przejazdy realizowane w granicach okręgu wyborczego – do limitu 1500 km miesięcznie.
Kilometrówki jak delegacje krajowe
Stawki za kilometr odpowiadają stawkom określonym w przepisach o delegacjach krajowych, czyli w chwili obecnej 1,15 zł lub 0,89 zł za kilometr – w zależności od pojemności silnika. Wynika z tego, że każdy poseł miesięcznie otrzyma nie więcej niż 1725 zł.
Podpisane przez marszałka zmiany wprowadzają też surowsze zasady rozliczeń najmu długoterminowego pojazdów.
Najem instytucjonalny (długoterminowy) został uznany przez Marszałka Sejmu za szczególną formę przejazdów służbowych. Z tych względów w jego przypadku wprowadzone zostaną surowsze kryteria rozliczeniowe. Dla przejazdów w ramach okręgu będzie możliwe ich rozliczenie do kwoty 1725 zł miesięcznie
— zaznaczono w komunikacie.
Z kolei - jak podkreślono - „w przypadku przejazdów poza okręg wyborczy, oprócz opisanego wyżej reżimu związanego z obowiązkiem prowadzenia rejestru takich podróży (aktualnego także w tym przypadku), nowelizacja wprowadza znacznie surowszy limit kosztów”.
Od 1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie zasada, że 40 proc. stawki kilometrowej stanowi koszt paliwa, co oznacza, że za każdy przejechany kilometr poseł może rozliczyć wyłącznie tę część stawki – bez innych kosztów eksploatacyjnych (pozostałych 60 proc.). Rozliczenie ograniczono do części odpowiadającej kosztom paliwa, ponieważ koszty eksploatacyjne są pokrywane w kosztach najmu
— podała Kancelaria Sejmu.
W komunikacie przekazano też, że załącznikiem do zmienionego zarządzenia będzie tabela ewidencyjna, w której posłowie będą zobowiązani do wykazywania konkretnych tras przejazdów wraz z ich datami oraz liczbą przejechanych kilometrów.
Dane te będą podlegały kontroli na analogicznych zasadach jak inne wydatki na prowadzenie biura poselskiego. Dla uproszczenia procedury, nie wprowadzono rozróżnienia dla pojazdów o różnych typach napędu (np. spalinowym, elektrycznym czy hybrydowym)
— dodano.
