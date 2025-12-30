Od nowego roku wchodzą zmiany w poselskich kilometrówkach. "Ostrzejsze niż dotąd zasady rozliczania podróży samochodami"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X-Włodzimierz Czarzasty (screen)
autor: Fratria/X-Włodzimierz Czarzasty (screen)

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisał zmianę zarządzenia regulującego zasady rozliczania tzw. poselskich kilometrówek, która ma zwiększyć kontrolę i przejrzystość wydatków, zwłaszcza w przypadku przejazdów poza okręgiem wyborczym. Nowe regulacje, obejmujące m.in. obowiązek prowadzenia rejestru tras i surowsze limity kosztów, wejdą w życie od 1 stycznia 2026 r.

Nowe zasady rozliczania zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów przez posłów w związku z wykonywaniem mandatu obowiązywać będą od 1 stycznia 2026 r.

Jak podkreślono w komunikacie opublikowanym na stronie Sejmu, „zmiany wzmacniają kontrolę i przejrzystość rozliczeń – w szczególności dla przejazdów poza okręgiem wyborczym oraz w przypadku najmu długoterminowego samochodów”.

Wprowadzone zmiany będą analizowane pod kątem ich efektywności i – w razie potrzeby – aktualizowane już w najbliższych miesiącach. Warto zaznaczyć, iż tzw. kilometrówki są rozliczane w ramach kwoty przeznaczonej na prowadzenie biura poselskiego i stanowią koło 14 proc. wydatków z ryczałtu

— podkreślano w komunikacie.

Podróże poza okręg poselski

Podpisana przez marszałka Czarzastego zmiana zarządzenia wprowadza rozróżnienie na przejazdy poza okręgiem poselskim i te w jego granicach.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Koniec z alkoholem w Sejmie i zmiany w kilometrówkach. Prezes PiS popiera decyzje Czarzastego. Wskazał jednak na pewne „niebezpieczeństwo”

Jeśli chodzi o przejazdy poza okręgiem wyborczym, to powstanie rejestr przejazdów z ich datami i trasami.

Zasady będą analogiczne do delegacji pracowniczych. Marszałek Sejmu wprowadza ostrzejsze niż dotąd zasady rozliczania podróży samochodami poza okręgiem wyborczym na koszt Kancelarii Sejmu w ramach środków z ryczałtu na prowadzenie biur. By takie wyjazdy mogły być uwzględnione w zestawieniu kosztów, będą musiały być odnotowane w specjalnym rejestrze, z podaniem dat podróży, ich tras oraz liczby przejechanych kilometrów

— podano w komunikacie.

Jak dodano, dane te będą podlegały kontroli pracowników Kancelarii Sejmu, na równi z inną dokumentacją związaną z finansowaniem działalności biur poselskich. Zasady dokumentowania tych przejazdów - jak zaznaczono - zbliżają się znacznie do przejazdów realizowanych przez pracowników w innych zakładach pracy. Jak wskazano, tam również podawana jest trasa przejazdu, jego data, liczba przejechanych kilometrów, a stawka za 1 kilometr jest uzależniona od pojemności silnika i wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

W zmienionym zarządzeniu napisano, że każdy poseł korzystający z samochodu prywatnego (w tym na podstawie umowy użyczenia lub podobnej) otrzyma ryczałt w ramach kwoty na prowadzenie biura, a nie dodatkowych pieniędzy na przejazdy realizowane w granicach okręgu wyborczego – do limitu 1500 km miesięcznie.

Kilometrówki jak delegacje krajowe

Stawki za kilometr odpowiadają stawkom określonym w przepisach o delegacjach krajowych, czyli w chwili obecnej 1,15 zł lub 0,89 zł za kilometr – w zależności od pojemności silnika. Wynika z tego, że każdy poseł miesięcznie otrzyma nie więcej niż 1725 zł.

Podpisane przez marszałka zmiany wprowadzają też surowsze zasady rozliczeń najmu długoterminowego pojazdów.

CZYTAJ : Czarzasty wprowadza zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu. Podpisał też zarządzenie ws. ograniczenia kilometrówek

Najem instytucjonalny (długoterminowy) został uznany przez Marszałka Sejmu za szczególną formę przejazdów służbowych. Z tych względów w jego przypadku wprowadzone zostaną surowsze kryteria rozliczeniowe. Dla przejazdów w ramach okręgu będzie możliwe ich rozliczenie do kwoty 1725 zł miesięcznie

— zaznaczono w komunikacie.

Z kolei - jak podkreślono - „w przypadku przejazdów poza okręg wyborczy, oprócz opisanego wyżej reżimu związanego z obowiązkiem prowadzenia rejestru takich podróży (aktualnego także w tym przypadku), nowelizacja wprowadza znacznie surowszy limit kosztów”.

Od 1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie zasada, że 40 proc. stawki kilometrowej stanowi koszt paliwa, co oznacza, że za każdy przejechany kilometr poseł może rozliczyć wyłącznie tę część stawki – bez innych kosztów eksploatacyjnych (pozostałych 60 proc.). Rozliczenie ograniczono do części odpowiadającej kosztom paliwa, ponieważ koszty eksploatacyjne są pokrywane w kosztach najmu

— podała Kancelaria Sejmu.

W komunikacie przekazano też, że załącznikiem do zmienionego zarządzenia będzie tabela ewidencyjna, w której posłowie będą zobowiązani do wykazywania konkretnych tras przejazdów wraz z ich datami oraz liczbą przejechanych kilometrów.

Dane te będą podlegały kontroli na analogicznych zasadach jak inne wydatki na prowadzenie biura poselskiego. Dla uproszczenia procedury, nie wprowadzono rozróżnienia dla pojazdów o różnych typach napędu (np. spalinowym, elektrycznym czy hybrydowym)

— dodano.

Adam Bąkowski/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych