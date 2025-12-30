wideo

Dziemianowicz-Bąk zagoniona w kozi róg. Hipokryzja czy nieznajomość własnego prawa? Odpowiedziała z rozbrajającą szczerością: "Nie wiem"

Dziemianowicz-Bąk zagoniona w kozi róg. Hipokryzja czy nieznajomość własnego prawa? Odpowiedziała z rozbrajającą szczerością: "Nie wiem". Na zdjęciu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk / autor: PAP/Radek Pietruszka
Dziemianowicz-Bąk zagoniona w kozi róg. Hipokryzja czy nieznajomość własnego prawa? Odpowiedziała z rozbrajającą szczerością: "Nie wiem". Na zdjęciu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk / autor: PAP/Radek Pietruszka

Po pierwsze, niczego nie narzucam. Po drugie, takie jest prawo” - odpowiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na pytanie jednego z internautów o hipokryzję w swoim zachowaniu.

Nie milkną echa nowelizacji w Kodeksie Pracy, który narzuca nowe wymogi w ogłoszeniach o pracę. O komentarz w sprawie została poproszona minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.

Dlaczego narzuca pani używania formy „osoba murarska” zamiast murarza, a sama używa żeńskiej formy „ministra”? Czy to nie jest hipokryzja?

— zacytowała pytanie internauty dziennikarka Radia ZET.

Po pierwsze, niczego nie narzucam. Po drugie, takie jest prawo […] Jest wskazaniem że na etapie rekrutacji, na etapie ogłoszeń o pracę nie powinniśmy przesądzać czy poszukujemy kobiety czy mężczyzny. To może być murarz, murarka, osoba do wykonywania prac murarskich, może to być pracownik na stanowisku murarz

— odpowiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Dziemianowicz-Bąk nie wie, jak ma działać prawo…

Jak magazynierka?

— dopytała prowadząca rozmowę.

Minister z rozbrajającą szczerością odpowiedziała:

Nie wiem.

Lewica bohatersko zwalczyła problem, który sama stworzyła…

