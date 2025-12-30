Oflagowane traktory zablokowały m.in. węzeł Piątek na autostradzie A1 w woj. łódzkim, DK11 między Jarocinem a Środą Wielkopolską oraz drogę S3 na węźle Pyrzyce w woj. zachodniopomorskim. Hasło protestu to „Stop Mercosur”. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godz. 16-17. O wsparcie dla polskich rolników zaapelował prezes PiS Jarosław Kaczyński we wpisie na platformie X.
Ogólnopolska akcja protestacyjna ma trwać do godzin popołudniowych. Oflagowane ciągniki wyjechały na drogi krajowe, stoją także przy autostradach i ekspresówkach. Na internetowej mapie protestów organizatorzy informują o prawie 200 lokalizacjach, w których należy spodziewać się utrudnień w ruchu.
Z rolnikami solidaryzuje się prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Dzisiaj w całym kraju odbywają się protesty rolnicze przeciwko umowie UE z krajami Mercosur. Kolejny raz rząd Tuska oszukuje polskie społeczeństwo, nie robiąc nic, by tę umowę zablokować. Lekceważy głos polskiej wsi. Igra ze zdrowiem konsumentów, narażając ich na choroby. Rolnicy protestują w interesie nas wszystkich! Tu chodzi zarówno o zdrowie i bezpieczeństwo żywnościowe naszych rodzin, jak i o przyszłość krajowego rolnictwa
— zaznaczył Jarosław Kaczyński.
Wspierajmy rolników!
— dodał w swoim wpisie prezes PiS.
PAP/X/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749454-prezes-pis-rolnicy-protestuja-w-interesie-nas-wszystkich
