„Rodzice dzieci z łódzkich szkół poinformowali mnie o tym, że ich pociechy były niedawno zachęcane do tego, żeby wysyłać kartki świąteczne do Donalda Tuska” - powiedział były wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha w nagraniu opublikowanym na portalu X.
To jest niebywały hit. Początkowo nie mogłem w to uwierzyć, co zobaczyłem i usłyszałem, ale to jednak prawda
— dodał.
Listy dzieci do Tuska
Okazało się, że młodzież nie pisała listów własnoręcznie, tylko miała już przygotowany szablon.
Panie Donaldzie, chcemy kiedyś polecieć w kosmos i być astronautami, tak jak Sławosz. Chcemy uczyć się o gwiazdach, satelitach i podróżach na inne planety. A kiedy dorośniemy, chcemy spełniać nasze marzenia. Chcemy studiować, spełniać sny i pracować w zawodach przyszłości, w tym tych, których dziś jeszcze nie znamy. Wiemy, że może nam pan pomóc dzięki Europejskiej Agencji Kosmicznej w Łodzi mogą pojawić się wielkie szanse. Dzięki temu nasze miasto będzie bliżej gwiazd. To byłby dla nas bardzo piękny prezent pod choinkę
— brzmiał tekst listów do Tuska.
Pod postami szkół pojawiał się komentarz Wydziału Edukacji UM Łodzi:
Dziękujemy za solidarność, energię i zaangażowanie w inicjatywę na rzecz przyszłości młodego pokolenia oraz budowy siedziby Europejskiej Agencji Kosmicznej w Łodzi.
Jeszcze te komentarze Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, który wymyślił tą akcję i ją koordynuje. Ludzie Hanny Zdanowskiej akcją zatytułowaną „Łódź Bliżej Gwiazd” już totalnie odlecieli […] Ciekaw jestem natomiast, co na to wszystko Donald Tusk. Czy wspaniałomyślnie poprze pomysł Zdanowskiej, czy może znowu wścieknie się na nią za to, że stawia go bezmyślnie pod ścianą?
— dodał Cieplucha.
