Gdzieś już to chyba było... Uczniowie wysłali listy do Tuska, z gotową treścią. "Niebywały hit. Początkowo nie mogłem w to uwierzyć"

Na zdjęciu Tusk oraz wpis SP nr 153 w Łodzi (screen z Fb) / autor: PAP/Radek Pietruszka/Fb-Szkoła Podstawowa nr 153 w Łodzi (screen)
Na zdjęciu Tusk oraz wpis SP nr 153 w Łodzi (screen z Fb) / autor: PAP/Radek Pietruszka/Fb-Szkoła Podstawowa nr 153 w Łodzi (screen)

Rodzice dzieci z łódzkich szkół poinformowali mnie o tym, że ich pociechy były niedawno zachęcane do tego, żeby wysyłać kartki świąteczne do Donalda Tuska” - powiedział były wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha w nagraniu opublikowanym na portalu X.

To jest niebywały hit. Początkowo nie mogłem w to uwierzyć, co zobaczyłem i usłyszałem, ale to jednak prawda

— dodał.

Listy dzieci do Tuska

Okazało się, że młodzież nie pisała listów własnoręcznie, tylko miała już przygotowany szablon.

Panie Donaldzie, chcemy kiedyś polecieć w kosmos i być astronautami, tak jak Sławosz. Chcemy uczyć się o gwiazdach, satelitach i podróżach na inne planety. A kiedy dorośniemy, chcemy spełniać nasze marzenia. Chcemy studiować, spełniać sny i pracować w zawodach przyszłości, w tym tych, których dziś jeszcze nie znamy. Wiemy, że może nam pan pomóc dzięki Europejskiej Agencji Kosmicznej w Łodzi mogą pojawić się wielkie szanse. Dzięki temu nasze miasto będzie bliżej gwiazd. To byłby dla nas bardzo piękny prezent pod choinkę

— brzmiał tekst listów do Tuska.

Pod postami szkół pojawiał się komentarz Wydziału Edukacji UM Łodzi:

Dziękujemy za solidarność, energię i zaangażowanie w inicjatywę na rzecz przyszłości młodego pokolenia oraz budowy siedziby Europejskiej Agencji Kosmicznej w Łodzi.

Dzieci w Łódzkich szkołach były zachęcane, żeby wysyłać listy do Donalda Tuska / autor: Fb-Szkoła Podstawowa nr 153 w Łodzi (screen)
Dzieci w Łódzkich szkołach były zachęcane, żeby wysyłać listy do Donalda Tuska / autor: Fb-Szkoła Podstawowa nr 153 w Łodzi (screen)

Jeszcze te komentarze Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, który wymyślił tą akcję i ją koordynuje. Ludzie Hanny Zdanowskiej akcją zatytułowaną „Łódź Bliżej Gwiazd” już totalnie odlecieli […] Ciekaw jestem natomiast, co na to wszystko Donald Tusk. Czy wspaniałomyślnie poprze pomysł Zdanowskiej, czy może znowu wścieknie się na nią za to, że stawia go bezmyślnie pod ścianą?

— dodał Cieplucha.

xyz/Fb/X

