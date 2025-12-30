„Wcześniej poleciłem panu ministrowi obrony narodowej i panu ministrowi koordynatorowi ds. służb specjalnych, aby spotkali się z prezydentem i żeby zakończyć ten zupełnie niepotrzebny konflikt o nominacje na stopnie oficerskie” - powiedział premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu w KPRM w Warszawie, odnosząc się do planowanego spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z szefami służb.
Tusk poinformował, że otrzymał informacje od prezydenta Karola Nawrockiego na temat rozmowy z Donaldem Trumpem i innymi liderami.
Otrzymałem od pana prezydenta szczegółową informację na temat jego udziału w rozmowie z prezydentem Trumpem i innymi liderami. Oczywiście też podzielimy się precyzyjnie informacjami z naszego dzisiejszego spotkania i z rozmów z liderami europejskimi
— powiedział.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prezydent Nawrocki odbył telefoniczną rozmowę z Trumpem. „W ciepłej i serdecznej atmosferze”. Wśród tematów m.in. G20
Tak się złożyło, wszyscy wiecie dlaczego, że administracja prezydenta Trumpa preferuje kontakty z prezydentem [Nawrockim], w Europie rząd jest oczywiście uznawany za głównego partnera. Wyciągnijmy z tego wnioski i musimy tutaj bardzo precyzyjnie koordynować nasze działania i nie ma tutaj miejsca na żadne anse czy pretensje. To kluczowa sprawa dla bezpieczeństwa Polski
— dodał Tusk.
Prezydent spotka się z szefami służb
Do prezydenta Nawrockiego wpłynęło zapytanie o spotkanie z szefami służb, które ma się odbyć w styczniu 2026 roku.
Będę liczył na pilne spotkanie z panem prezydentem. Wcześniej poleciłem panu ministrowi obrony narodowej i panu ministrowi koordynatorowi ds. służb specjalnych, aby spotkali się z prezydentem i żeby zakończyć ten zupełnie niepotrzebny konflikt o nominacje na stopnie oficerskie
— powiedział szef Koalicji 13 Grudnia.
CZYTAJ TAKŻE: Kierownictwo MON zwróciło się do prezydenta o wspólne spotkanie z szefami służb. Jest odpowiedź KPRP: „Można było tak od razu”
Pokój w wojnie Ukraina-Rosja
Odniósł się również do sprawy pokoju między Rosją a Ukrainą.
Przed chwilą odbyliśmy rozmowę z liderami kluczowych państw europejskich, także premier Kanady, Norwegii i liderzy instytucji europejskich uczestniczyli w tej rozmowie, również sekretarz generalny NATO. Oceniliśmy rezultat tego pierwszego etapu, tych bardzo serio już negocjacji, w które zaangażowali się liderzy Ukrainy, Europy i USA oraz Kanady. Pokój jest na horyzoncie. Nie ulega wątpliwości, że zdarzyły się rzeczy, które są podstawą do nadziei, że ta wojna może się zakończyć i to dość szybko. Ale to ciągle nadzieja, ciągle daleko od 100 proc. nadziei
— stwierdził Tusk.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: RELACJA. 1406. dzień wojny. Rzecznik Sił Obrony Południa Ukrainy: Rosjanie nie zajęli Hulajpola w obwodzie zaporoskim
XYZ/300polityka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749449-tusk-sie-ugial-liczy-na-pilne-spotkanie-z-prezydentem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.