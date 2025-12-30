TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Górnicy z kopalni Silesia po proteście: Trzeba trzymać rękę na pulsie. Dalszy rozwój sytuacji jest w rękach rządzących

Górnicy opuszczają kopalnię Silesia w Czechowicach-Dziedzicach / autor: PAP/Jarek Praszkiewicz
Nie wiadomo, jak się odnaleźć w rzeczywistości po tylu dniach pod ziemią. Cieszymy się z podpisania tego porozumienia. Natomiast mamy świadomość tego, że trzeba będzie trzymać rękę na pulsie, ponieważ porozumienie nie jest wiążące definitywnie” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Patryk Iwaniec, prowadzący protest górników w PG Silesia. Jak dodał kolejny protestujący górnik Michał Wróbel, „dalszy rozwój sytuacji jest w rękach rządzących”.

21 górników z przedsiębiorstwa Silesia w Czechowicach-Dziedzicach zakończyło wczoraj wieczorem po ośmiu dniach protest i wyjechało na powierzchnię. To efekt zawartego parę godzin wcześniej porozumienia ws. zabezpieczenia pracowników kopalni.

„Trzeba będzie trzymać rękę na pulsie”

Patryk Iwaniec, który pod powierzchnią spędził wiele godzin, zabrał głos na antenie Telewizji wPolsce24. Przyznał, że po wyjściu spod ziemi był oszołomiony, ale teraz dochodzi do siebie, tylko że pewnie jeszcze to trochę potrwa. …

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

