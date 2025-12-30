Rolnicy rozpoczęli w całej Polsce protesty, sprzeciwiając się cichej zgodzie rządu Donalda Tuska na umowę UE-Mercorus. W geście solidarności z nimi, wielu polityków opozycji nagłaśnia akcję i wskazuje na katastrofalne skutki, które spowoduje masowe ściąganie do Europy żywności z krajów Ameryki Południowej. „Od Donalda Tuska słyszymy, że w tej wersji ta umowa jest bezpieczna dla rolników. Nie, szanowni państwo, nie jest bezpieczna ani dla rolników, ani dla konsumentów” - napisała w mediach społecznościowych była minister rolnictwa Anna Gembicka z PiS.
Trwa ogólnopolski protest rolników przeciwko polityce UE, umowie z krajami Mercosur oraz całkowitej bierności rządu Donalda Tuska. Przy drogach krajowych, trasach o dużym natężeniu ruchu oraz na wiaduktach pojawią się oflagowane ciągniki i maszyny rolnicze. Akcja ma mieć pokojowy charakter i nie zakłada blokowania dróg. Z rolnikami solidaryzują się politycy opozycji, którzy nagłaśniają akcję protestacyjną w mediach społecznościowych.
Mercosur = cios w polskie rolnictwo. Nie możemy się na to zgodzić. Brońmy polskiej wsi
— napisał w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki z PiS.
Ten rząd chroni interesy Niemiec i wielkich korporacji
Była minister rolnictwa Anna Gembicka zwróciła uwagę, że rząd - szczególnie obecny szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski z PSL - powinni nadrobić własne zaniedbania i zbudować w UE większość blokującą wejście w życie umowy z krajami Mercosur.
Dziś rolnicy protestują na drogach przeciwko umowie UE-Mercosur – w obronie polskiego rolnictwa i zdrowia konsumentów.
Zamiast przekonywać, że jest „bezpieczna”, Tusk i Krajewski powinni jeździć po stolicach europejskich i budować mniejszość blokującą tę umowę
— napisała na X poseł PiS Anna Gembicka, była minister rolnictwa i rozwoju wsi.
Tymczasem od Donalda Tuska słyszymy, że w tej wersji ta umowa jest bezpieczna dla rolników. Nie, szanowni państwo, nie jest bezpieczna ani dla rolników, ani dla konsumentów, bo pamiętajmy, że rolnicy dzisiaj protestują w interesie każdego z nas. Każdy z nas jest konsumentem. A za otwieranie drzwi żywności z Ameryki Południowej każdy z nas zapłaci przede wszystkim swoim zdrowiem.
— powiedziała na dołączonym do wpisu nagraniu.
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS poseł Mariusz Błaszczak przypomniał, że ponad 160 zgłoszonych miejsc protestów rolników jest sygnałem ostrzegawczym dla wszystkich. Żywność, która trafi do Europy i Polski z krajów Ameryki Południowej, nie spełnia norm i standardów, które muszą zachowywać nasi rolnicy.
30 grudnia rolnicy wyjeżdżają na drogi! Setki ciągników i maszyn w całej Polsce to to wyraz desperacji i sprzeciwu wobec polityki rządu i UE.
Rząd twierdzi, że stoi po stronie polskich gospodarstw, a tymczasem godzi się na umowę UE-Mercosur, która otworzy rynek na tani import żywności z Ameryki Południowej — często produkowanej w warunkach gorszych niż unijne standardy sanitarne, środowiskowe i dobrostanu zwierząt.
To nie jest polityka wspierająca naszych rolników — to polityka, która ich wyrzuca z rynku! Zamiast naprawdę bronić polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego, rząd godzi się na pomysły UE, które dbają o interes Niemców - bo o to głównie chodzi w umowie z Mercosur.
Rolnicy mają dość: ponad 160 zgłoszonych miejsc protestów, ciągniki przy ogromnej liczbie dróg, wiaduktów i tras — to sygnał ostrzegawczy, którego nie wolno ignorować!
Jeśli rząd chroni interesy Niemiec, korporacji i wielkich importerów zamiast polskiej wsi, to nie ma się co dziwić, że obywatele wychodzą na ulice! Dziś solidaryzujemy się ze środowiskiem rolniczym
— napisał w mediach społecznościowych szef klubu PiS poseł Mariusz Błaszczak.
Dziś w całej Polsce protest rolników. Sprzeciw wobec umowy UE–Mercosur, która zagraża polskiej wsi i bezpieczeństwu żywnościowemu. „Nie ma ceny za poświęcenie polskiego rolnika” - apelują rolnicy. Czy mają rację? Zdecydowanie tak. Nie dla umowy z Mercosur
— napisała w mediach społecznościowych poseł Marlena Maląg z PiS.
Solidarność z polskimi rolnikami - STOP umowie UE–MERCOSUR!
Polskie rolnictwo znalazło się dziś w krytycznym momencie. Rolnicy w Polsce i w całej Europie mówią jednym głosem: umowa handlowa UE–Mercosur to poważne zagrożenie dla naszej żywności, wsi i bezpieczeństwa państwa. Dlatego wspieramy protest rolników i domagamy się zdecydowanych działań polskiego rządu.
Dlaczego sprzeciw wobec UE–MERCOSUR jest konieczny?
1. Nieuczciwa konkurencja Rolnicy z krajów Mercosur produkują żywność według standardów, które w UE są zakazane: inne środki ochrony roślin, hormony wzrostu, brak realnych norm środowiskowych. Polscy rolnicy mają konkurować z tańszą produkcją, której u nas po prostu nie wolno prowadzić.
2. Zagrożenie dla konsumentów Import żywności o nieznanym pochodzeniu i jakości to ryzyko dla zdrowia milionów Europejczyków. UE mówi o bezpieczeństwie żywności, a jednocześnie otwiera drzwi dla produktów, które tych standardów nie spełniają.
3. Utrata suwerenności żywnościowej Oddając rynek taniej żywności z zewnątrz, uzależniamy się od importu. Kryzys, wojna, zerwane łańcuchy dostaw - wtedy okaże się, że nie mamy własnej produkcji - a nie jesteśmy w stanie odtworzyć jej ,,na poczekaniu”!
— brzmi początek wpisu na X europoseł Anny Bryłki z z Konfederacji.
Protesty rolników w całej Polsce. Pomimo przenikliwego zimna bronimy polskiego bezpieczeństwa żywnościowego
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS prof. Przemysław Czarnek, który dołączył do protestu rolników.
Umowa z blokiem krajów Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia, Urugwaj) ustanowi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych z tych krajów, takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol. Ostateczny tekst rozporządzenia zostanie uzgodniony w negocjacjach PE z państwami członkowskimi. Kraje czekają na klauzulę ochronną z ostatecznym głosowaniem nad całą umową handlową z Mercosurem.
Według informacji mediów UE planuje podpisać porozumienie handlowe z blokiem krajów południowoamerykańskich 12 stycznia. Wiele wskazuje na to, że premier Donald Tusk jest gotowy podpisać umowę UE-Mercosur. Decyzja unijnych ambasadorów w sprawie klauzul ochronnych dla rolników w umowie handlowej z Mercosurem została przełożona na styczeń. W ocenie ekspertów jest to jedynie zabieg taktyczny, mający na celu przeczekanie protestów i uspokojenie nastrojów społecznych.
