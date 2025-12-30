„Złożyłem miesiąc temu wniosek formalny, aby polski rząd skierował umowę Mercosur do TSUE. Ona naprawdę wychodzi poza traktaty. Nie złożyli takiego wniosku. Teraz opowiadają, że przeszły poprawki europosła, byłego ministra Hetmana. I jeżeli popatrzymy na te poprawki, to one niczego nie wnoszą” - podkreślił na antenie Telewizji wPolsce24 Jarosław Sachajko, poseł Wolnych Republikanów.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Komu nie podoba się protest rolników? „Doświadczyliśmy zmasowanego ataku. Konto zablokowano”
Dziś w godzinach 10-15 odbędzie się ogólnopolski protest rolników przeciwko umowie Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Przy drogach krajowych, trasach o dużym natężeniu ruchu oraz na wiaduktach pojawią się oflagowane ciągniki i maszyny rolnicze. Akcja ma mieć pokojowy charakter i nie zakłada blokowania dróg. …
