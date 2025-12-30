„Notatka z rozmów Pana Prezydenta podpisana i wysłana do odbiorców w Rządzie. Notatek z Kancelarii Premiera z jego rozmów z ostatnich 5 miesięcy nadal brak” - poinformował w serwisie X szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jak stwierdził, „profesjonalizm i gotowość do współdziałania po stronie Kancelarii Prezydenta jak zwykle spotyka się z małostkowością po stronie Rządu”.
Rozmowy międzynarodowe i atak ze strony Tuska
Sprawa notatek z rozmów w międzynarodowym gronie to kolejne pole sporu pomiędzy rządem Donalda Tuska (MSZ pod kierownictwem Radosława Sikorskiego) a Pałacem Prezydenckim.
Przypomnijmy, w sobotę premier Donald Tusk rozmawiał telefonicznie z przywódcami państw UE i NATO o szansach na pokój w Ukrainie. Przekazał, że w rozmowach panowała zgoda, co do kluczowej roli gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które mają być „konkretne i pewne”. W niedzielę na Florydzie w USA odbyło się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, którego tematem było zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Po rozmowach obaj przywódcy przeprowadzili wideokonferencję z europejskimi liderami. Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.
Później Tusk postanowił zaatakować głowę państwa, na co reagował Marcin Przydacz, zwracając uwagę właśnie na kwestię notatek.
Dzień dobry! Aby nie dać się podzielić konieczna jest także bieżąca wymiana informacji, Panie Premierze. Czy możemy liczyć, że zacznie Pan w końcu wysyłać do KPRP notatki ze swoich spotkań międzynarodowych? Od wielu miesięcy Pan tego nie robi. Podobno MSZ również na to narzeka. Proszę się nie boczyć. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej wymaga od Pana minimalnej woli współpracy
— napisał wówczas szef prezydenckiego BPM.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tusk zaatakował prezydenta ws. „Zachodu”. Mocne komentarze. „Nie było go na uroczystościach, ale przyszedł się pluć”. KOMENTARZE
Sprawa notatek
Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki przekonywał dziś w Polsat News, że w poniedziałek wieczorem lub we wtorek rano do Pałacu Prezydenckiego dotarła notatka z udziału premiera Tuska w telekonferencji z prezydentem Ukrainy i przywódcami europejskimi, która miała miejsce w sobotę. Uzasadniając termin dostarczenia notatki Bosacki powiedział, że w Pałacu Prezydenckim są… „kłopoty” z dostarczaniem notatek niejawnych i w związku z tym minister Sikorski zaoferował KPRP dostęp do jednego z systemów szybkiego przesyłania informacji niejawnych.
Czekamy na ocenę tego systemu i chęć jego zainstalowania przez Pałac Prezydencki. Jeśli to nastąpi, to wtedy naprawdę możemy w ciągu 48 godzin po pierwsze zainstalować ten system, po drugie wtedy w czasie niemal realnym, czyli w ciągu paru minut to co powstaje w MSZ-cie albo w KPRM-ie może być odbierane w KPRP. Nie trzeba gońców, którzy przewożą notatki na papierze
— mówił Bosacki.
Szef prezydenckiego BPM napisał zaś dziś w serwisie X:
Notatka z rozmów Pana Prezydenta podpisana i wysłana do odbiorców w Rządzie.
Notatek z Kancelarii Premiera z jego rozmów z ostatnich 5 miesięcy nadal brak.
Profesjonalizm i gotowość do współdziałania po stronie Kancelarii Prezydenta jak zwykle spotyka się z małostkowością po stronie Rządu.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749433-notatki-z-rozmow-szef-bpm-punktuje-rzad-malostkowosc
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.