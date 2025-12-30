O godzinie 10 rozpoczął się ogólnopolski protest rolników przeciwko umowie UE-Mercosur. Demonstracje odbywają się w około 190 lokalizacjach w całym kraju. Koniec przewidziany jest na godzinę 15. „To nie jest pokaz poparcia dla rządu, jak to wczoraj przedstawiał PSL ani narracja rosyjska. Gdybyśmy byli zadowoleni z działań rządu, to byśmy nie musieli tu dziś być” - powiedział współorganizator protestu w okolicach Żyrardowa Kamil Szymański w rozmowie z Telewizją wPolsce24.
Rolnicy z całej Polski wyjechali na drogi, żeby zaprotestować przez zgubną dla europejskiego rolnictwa umową handlową z krajami Mercosur.
Mapę protestów można znaleźć TUTAJ
Dzisiejsza akcja jest pod hasłem „Stop Mercosur”. Jako rolnicy sprzeciwiamy się zdecydowanie podpisaniu umowy. Nie zgadzamy się na to, żeby produkty dużo gorszej jakości wjeżdżały na nasz rynek. Produkujemy żywność najwyższej jakości i nie wiadomo dlaczego ktoś chce zniszczyć tyle lat ciężkiej pracy
— powiedział współorganizator protestu w okolicach Żyrardowa Kamil Szymański.
Klauzule ochronne nie są w stanie zabezpieczyć rolnictwa, ponieważ UE nie ma takich instrumentów. To mydlenie oczu, żebyśmy nie protestowali. Co innego mówi się w Polsce, a co innego mówią w UE. To nie jest pokaz poparcia dla rządu, jak to wczoraj przedstawiał PSL ani narracja rosyjska. Gdybyśmy byli zadowoleni z działań rządu, to byśmy nie musieli tu dziś być
— dodał Szymański.
To jest protest sygnalizujący. Mamy banery, które rozwiesimy na wiadukcie, po to, żeby uczestnicy ruchu wiedzieli, w jakim celu protestujemy
— powiedział jeden z koordynatorów protestu Janusz Terka w rozmowie z Telewizją wPolsce24.
Ciągniki stoją w takich miejscach, żeby nie utrudniały ruchu
— dodał.
Zagrożenia po likwidacji rolnictwa
Rolnicy od dłuższego czasu przestrzegają, że podpisanie umowy z krajami Mercosur oznacza anihilację rolnictwa w całej UE. Pandemia COVID-19 pokazała, że przerwanie łańcuchów dostaw negatywnie wpływa na działanie społeczeństwa. Gdybyśmy stracili własne rolnictwo i możliwość produkcji zdrowej żywności na miejscu, to Polska mogłaby się znaleźć w śmiertelnym niebezpieczeństwie, zdana na łaskę UE, która mogłaby używać reglamentacji żywności jako formy nacisku.
Rolnicy i eksperci wskazują, że posiadanie własnej produkcji żywności, to Polska racja stanu, której musimy bronić, inaczej nasza niepodległość będzie zagrożona. W dodatku bardzo ważną kwestią jest jakość żywności z Mercosuru, która według specjalistów będzie prowadzić do wzrostu zachorowań na ciężkie choroby.
Protest w Warszawie
Dzisiejszy protest to jedynie preludium. 9 stycznia 2026 roku odbędzie się wielki protest rolników w Warszawie.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— TYLKO U NAS. Sachajko: Złożyłem miesiąc temu wniosek formalny, aby polski rząd skierował umowę Mercosur do TSUE
— TYLKO U NAS. Komu nie podoba się protest rolników? „Doświadczyliśmy zmasowanego ataku. Konto zablokowano”
Adam Bąkowski/Fb/RMF FM
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749432-ogolnopolski-protest-rolnikow-przeciwko-umowie-ue-mercosur
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.