„To Donald Tusk zablokował spotkanie prezydenta z szefami służb dwa miesiące temu. Nie doszło do tego spotkania, bo szefowie służb dostali zakaz od premiera Tuska” - powiedział szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szefernaker w „Rozmowie Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24. MON zwróciło się do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o spotkanie z szefami służb. Rozmowa ma odbyć się w styczniu 2026 roku.
Prezydencki minister na antenie Telewizji wPolsce24 został poproszony o ocenę 2025 roku.
Za każdym razem jak uczestniczę z panem prezydentem Karolem Nawrockim w różnych wydarzeniach, to zastanawiam się nad tym, jak Polska by dzisiaj wyglądała, gdyby prezydentem był Rafał Trzaskowski. To ważny i dobry rok dla Polski
— powiedział.
Protest w „Silesii”
Następnie poruszona została kwestia zakończonego strajku w kopalni „Silesia”.
Ministrowie w kancelarii prezydenta otrzymali polecenie od pana prezydenta, żeby udać się na miejsce na rozmowy z górnikami. Byli tam od pierwszego dnia. Gwarantuję, że taka też będzie prezydentura. Jestem przekonany, że właśnie to nas dzisiaj odróżnia od takich osób jak pan Miłosz Motyka
— wyjaśnił Szefernaker.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYLKO U NAS. Protestujący górnicy wyszli na powierzchnię! Czekały na nich żony. „Trudno opanować emocje. Cieszymy się, że to koniec”
Tusk zjadł przystawki
Koalicjanci Donalda Tuska szorują po dnie w sondażach. Zostali „skonsumowani” przez premiera.
Tusk zawsze tak funkcjonował. Dzisiaj widzimy, że jego koalicjanci mają śladowe poparcie w sondażach. Ci, dzięki którym 2 lata temu Tusk został premierem. Polacy nie głosowali na to, żeby premierem był Donald Tusk. Tusk został ponownie premierem ze względu na koalicjantów. Wyborów Tusk nie wygrał
— wytłumaczył szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
CZYTAJ TAKŻE: Ponad połowa Polaków wierzy w powrót PiS-u do władzy! Badania wskazują, że KO nie będzie miała z kim współrządzić. SONDAŻ
Tusk atakuje prezydenta
Tusk nie ustaje w atakach na prezydenta Nawrockiego. Nie szczędzi uszczypliwości i krytyki głowie państwa.
Prezydent reaguje wtedy, kiedy trzeba zareagować. To nie jest tak, że prezydent regularnie wchodzi w wymiany z premierem. To pan premier zawsze atakuje prezydenta na jednym czy drugim portalu społecznościowym. W sprawach rzeczywiście ważnych prezydent odpowiada premierowi
— powiedział Szefernaker.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Premier Tusk „zaczepił” prezydenta Nawrockiego i dostał „twitterowe bęcki”
Prezydent rozwiązuje problemy rządu
Rząd generuje kryzys za kryzysem, a miejscem, gdzie problemy są rozwiązywane jest Pałac Prezydencki. Wystarczy wspomnieć ostatnie problemy z służbą zdrowia i szczyt zorganizowany przez prezydenta.
„Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”. Nie jest to puste hasło wyborcze, ale cała filozofia rządzenia prezydenta Karola Nawrockiego. Polacy to wybrali, Polacy na to postawili i my będziemy blisko ludzkich spraw
— wyjaśnił minister.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent podsumował szczyt medyczny. Zwrócił się do środowiska: Będę wspierać rozwiązania doraźne i systemowe. Możecie na mnie liczyć
Spotkanie prezydenta z szefami służb
Na nic upór Tuska, w styczniu dojdzie do spotkania prezydenta z szefami służb.
Konsekwencja prezydenta doprowadziła do tego, że dojdzie do spotkania. To Donald Tusk zablokował spotkanie prezydenta z szefami służb dwa miesiące temu. Nie doszło do tego spotkania, bo szefowie służb dostali zakaz od premiera Tuska
— powiedział Szefernaker.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kierownictwo MON zwróciło się do prezydenta o wspólne spotkanie z szefami służb. Jest odpowiedź KPRP: „Można było tak od razu”
Nowa tradycja prezydenta
Na koniec padło pytanie o nową tradycję, którą wprowadził prezydent Nawrocki. Chodzi o flagę Polski.
To inicjatywa pana prezydenta. Co sobotę o godzinie 11:45 rozpocznie się specjalny ceremoniał przed Pałacem Prezydenckim. Pierwszy odbędzie się 1 stycznia 2026 roku. Pierwsze 16 flag trafi do 16 szkół w Polsce
— poinformował minister.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki wprowadza kolejny zwyczaj! Biało-czerwona flaga nad Pałacem Prezydenckim będzie uroczyście zmieniana co tydzień
Adam Bąkowski/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749428-spotkanie-ze-sluzbami-szefernaker-konsekwencja-prezydenta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.