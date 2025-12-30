Tylko u Nas

Rozmowa z szefami służb. Szefernaker: "Konsekwencja prezydenta doprowadziła do tego, że dojdzie do spotkania". Na zdjęciu Paweł Szefernaker na antenie Telewizji wPolsce24 / autor: Telewizja wPolsce24

To Donald Tusk zablokował spotkanie prezydenta z szefami służb dwa miesiące temu. Nie doszło do tego spotkania, bo szefowie służb dostali zakaz od premiera Tuska” - powiedział szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szefernaker w „Rozmowie Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24. MON zwróciło się do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o spotkanie z szefami służb. Rozmowa ma odbyć się w styczniu 2026 roku.

Prezydencki minister na antenie Telewizji wPolsce24 został poproszony o ocenę 2025 roku.

Za każdym razem jak uczestniczę z panem prezydentem Karolem Nawrockim w różnych wydarzeniach, to zastanawiam się nad tym, jak Polska by dzisiaj wyglądała, gdyby prezydentem był Rafał Trzaskowski. To ważny i dobry rok dla Polski

— powiedział.

Protest w „Silesii”

Następnie poruszona została kwestia zakończonego strajku w kopalni „Silesia”.

Ministrowie w kancelarii prezydenta otrzymali polecenie od pana prezydenta, żeby udać się na miejsce na rozmowy z górnikami. Byli tam od pierwszego dnia. Gwarantuję, że taka też będzie prezydentura. Jestem przekonany, że właśnie to nas dzisiaj odróżnia od takich osób jak pan Miłosz Motyka

— wyjaśnił Szefernaker.

Tusk zjadł przystawki

Koalicjanci Donalda Tuska szorują po dnie w sondażach. Zostali „skonsumowani” przez premiera.

Tusk zawsze tak funkcjonował. Dzisiaj widzimy, że jego koalicjanci mają śladowe poparcie w sondażach. Ci, dzięki którym 2 lata temu Tusk został premierem. Polacy nie głosowali na to, żeby premierem był Donald Tusk. Tusk został ponownie premierem ze względu na koalicjantów. Wyborów Tusk nie wygrał

— wytłumaczył szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Tusk atakuje prezydenta

Tusk nie ustaje w atakach na prezydenta Nawrockiego. Nie szczędzi uszczypliwości i krytyki głowie państwa.

Prezydent reaguje wtedy, kiedy trzeba zareagować. To nie jest tak, że prezydent regularnie wchodzi w wymiany z premierem. To pan premier zawsze atakuje prezydenta na jednym czy drugim portalu społecznościowym. W sprawach rzeczywiście ważnych prezydent odpowiada premierowi

— powiedział Szefernaker.

Prezydent rozwiązuje problemy rządu

Rząd generuje kryzys za kryzysem, a miejscem, gdzie problemy są rozwiązywane jest Pałac Prezydencki. Wystarczy wspomnieć ostatnie problemy z służbą zdrowia i szczyt zorganizowany przez prezydenta.

Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”. Nie jest to puste hasło wyborcze, ale cała filozofia rządzenia prezydenta Karola Nawrockiego. Polacy to wybrali, Polacy na to postawili i my będziemy blisko ludzkich spraw

— wyjaśnił minister.

Spotkanie prezydenta z szefami służb

Na nic upór Tuska, w styczniu dojdzie do spotkania prezydenta z szefami służb.

Konsekwencja prezydenta doprowadziła do tego, że dojdzie do spotkania. To Donald Tusk zablokował spotkanie prezydenta z szefami służb dwa miesiące temu. Nie doszło do tego spotkania, bo szefowie służb dostali zakaz od premiera Tuska

— powiedział Szefernaker.

Nowa tradycja prezydenta

Na koniec padło pytanie o nową tradycję, którą wprowadził prezydent Nawrocki. Chodzi o flagę Polski.

To inicjatywa pana prezydenta. Co sobotę o godzinie 11:45 rozpocznie się specjalny ceremoniał przed Pałacem Prezydenckim. Pierwszy odbędzie się 1 stycznia 2026 roku. Pierwsze 16 flag trafi do 16 szkół w Polsce

— poinformował minister.

Adam Bąkowski/Telewizja wPolsce24

