„Dziękuję opatrzności, że przyszło mi odpowiadać za politykę zagraniczną wolnej Polski, którą różnymi drogami wywalczyły pokolenia patriotów” – czytamy w najnowszym wpisie Radosława Sikorskiego, który na portalu X kontynuuje swoją opowieść o Romanie Dmowskim.
Szef polskiej dyplomacji odniósł się do swojego własnego wpisu, w którym krytykował jednego z ojców polskiej niepodległości. W poprzednim wpisie Sikorski komentował słowa Sławomira Mentzena, który przytoczył cytaty niewygodne dla wicepremiera w rządzie Donalda Tuska.
Cała dyskusja zaczęła się od wpisu Sikorskiego w odpowiedzi na słowa Krzysztofa Brejzy.
Nie zgadzam się. Kompleks niższości wobec Niemiec, prorosyjskość i antysemityzm były już u Dmowskiego
– napisał Sikorski.
Do tych słów odniósł się Sławomir Mentzen.
Dmowski: „Mam pogardę dla Moskali za ich azjatycką skłonność niszczycielską, za tę bezceremonialność, z jaką tratują po niwach wiekowej pracy cywilizacyjnej, za tę wschodnią nieodpowiedzialność przed własnym sumieniem, która w każdej sprawie pozwala mieć dwa oblicza”. Dmowski: „moskalofilstwo jest wstrętne i niezaprzeczalnie szkodliwe”. Sikorski już po ataku Rosji na Gruzję: „Potrzebujemy Rosji do rozwiązywania europejskich i globalnych problemów. Dlatego za słuszne uważam przyjęcie jej do NATO”
– czytamy.
A tak wyglądała odpowiedź Sikorskiego:
Tak pogardzał Moskalami, że zasiadał w ich parlamencie. Teraz proszę jeszcze o cytat o jego tolerancji wobec Żydów. Takiej, jak Pańska
– napisał wicepremier.
Próba ratowania?
Sikorski nie zakończył jednak swojej opowieści o Dmowskim i dziś udostępnił kolejny wpis w tym temacie. Szef polskiej dyplomacji zapewnia, że nie odmawia mu patriotyzmu.
I żeby było jasne. Naturalnie nie odmawiam Dmowskiemu patriotyzmu. Ale czasy niewoli zawsze wymuszają trudne kompromisy, Piłsudskiego z Austriakami a Dmowskiego z Rosją. Można to różnie nazwać ale faktom współpracy zaprzeczyć nie sposób. Dziękuję opatrzności, że przyszło mi odpowiadać za politykę zagraniczną wolnej Polski, którą różnymi drogami wywalczyły pokolenia patriotów
– napisał Sikorski.
