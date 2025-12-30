Sikorski kontynuuje swoją opowieść o Romanie Dmowskim: I żeby było jasne. Naturalnie nie odmawiam mu patriotyzmu

  • Polityka
  • opublikowano:
Radosław Sikorski udostępnił kolejny wpis nt. Romana Dmowskiego / autor: Fratria
Radosław Sikorski udostępnił kolejny wpis nt. Romana Dmowskiego / autor: Fratria

„Dziękuję opatrzności, że przyszło mi odpowiadać za politykę zagraniczną wolnej Polski, którą różnymi drogami wywalczyły pokolenia patriotów” – czytamy w najnowszym wpisie Radosława Sikorskiego, który na portalu X kontynuuje swoją opowieść o Romanie Dmowskim.

Szef polskiej dyplomacji odniósł się do swojego własnego wpisu, w którym krytykował jednego z ojców polskiej niepodległości. W poprzednim wpisie Sikorski komentował słowa Sławomira Mentzena, który przytoczył cytaty niewygodne dla wicepremiera w rządzie Donalda Tuska.

Cała dyskusja zaczęła się od wpisu Sikorskiego w odpowiedzi na słowa Krzysztofa Brejzy.

Nie zgadzam się. Kompleks niższości wobec Niemiec, prorosyjskość i antysemityzm były już u Dmowskiego

– napisał Sikorski.

Do tych słów odniósł się Sławomir Mentzen.

Dmowski: „Mam pogardę dla Moskali za ich azjatycką skłonność niszczycielską, za tę bezceremonialność, z jaką tratują po niwach wiekowej pracy cywilizacyjnej, za tę wschodnią nieodpowiedzialność przed własnym sumieniem, która w każdej sprawie pozwala mieć dwa oblicza”. Dmowski: „moskalofilstwo jest wstrętne i niezaprzeczalnie szkodliwe”. Sikorski już po ataku Rosji na Gruzję: „Potrzebujemy Rosji do rozwiązywania europejskich i globalnych problemów. Dlatego za słuszne uważam przyjęcie jej do NATO”

– czytamy.

A tak wyglądała odpowiedź Sikorskiego:

Tak pogardzał Moskalami, że zasiadał w ich parlamencie. Teraz proszę jeszcze o cytat o jego tolerancji wobec Żydów. Takiej, jak Pańska

– napisał wicepremier.

Próba ratowania?

Sikorski nie zakończył jednak swojej opowieści o Dmowskim i dziś udostępnił kolejny wpis w tym temacie. Szef polskiej dyplomacji zapewnia, że nie odmawia mu patriotyzmu.

I żeby było jasne. Naturalnie nie odmawiam Dmowskiemu patriotyzmu. Ale czasy niewoli zawsze wymuszają trudne kompromisy, Piłsudskiego z Austriakami a Dmowskiego z Rosją. Można to różnie nazwać ale faktom współpracy zaprzeczyć nie sposób. Dziękuję opatrzności, że przyszło mi odpowiadać za politykę zagraniczną wolnej Polski, którą różnymi drogami wywalczyły pokolenia patriotów

– napisał Sikorski.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Skandal! Sikorski kłamliwie zaatakował… Romana Dmowskiego. Zarzucił mu prorosyjskość. Burza w sieci. „To się w głowie nie mieści”

mly/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych