Dziś rozpocznie się protest rolników w całej Polsce / autor: Fratria
Dziś rozpocznie się protest rolników w całej Polsce / autor: Fratria

„To protest nie tylko przeciwko polityce Unii Europejskiej w ramach umowy na linii UE-Mercosur, ale także dlatego, że widzimy bierność i nieudolność polskiego rządu” – powiedział Damian Murawiec z Ogólnopolskiego Oddolnego Protestu Rolników na antenie Telewizji wPolsce24.

Rolnicy Przemysław Pestka i Damian Murawiec byli gośćmi porannego programu Telewizji wPolsce24, gdzie mówili o dzisiejszym ogólnopolskim proteście rolników.

To protest nie tylko przeciwko polityce Unii Europejskiej w ramach umowy na linii UE-Mercosur, ale także dlatego, że widzimy bierność i nieudolność polskiego rządu w budowaniu mniejszości blokującej przeciwko tej umowie. Politycy odpowiedzialni za sferę rolniczą, w rozmowie z nami, od wielu miesięcy zapowiadali nam, że zbudowanie tej mniejszości blokującej jest niemożliwe. (…) Wywiesili białą flagę w tym zakresie

– powiedział Murawiec.

Przemysław Pestka zwróci uwagę na fakt, że wejście w życie umowy z państwami Mercosur może doprowadzić do nierównej konkurencji.

Nadzieja umiera ostatnia. Jako rolnicy chcemy naciskać rząd, byśmy mogli wpłynąć na warunki tej umowy, żebyśmy mogli godnie rywalizować z tymi krajami. Jeżeli odpuścimy już w tym momencie, to działania rządu nie będą w żaden sposób kontrolowane

– stwierdził.

Murawiec z kolei mówił o problemie różnic w normach produkcji.

Zasady wzajemności nie będą obowiązywać. Ten element nie został przyjęty. Nie możemy z poziomu unijnego, nie ma takich mechanizmów, by wymusić na producentach żywności w Brazylii czy Argentynie, by spełniali nasze normy produkcji

– powiedział.

Pestka przekonywał, na czym polegać będzie dzisiejszy protest rolników.

Nie będziemy blokować dróg. Będziemy informować społeczeństwo, by otworzyły im się oczy, że jest problem w tej umowie. Nie tak, jak mówią o tym rządzący. (…) Koszty produkcji wołowiny w krajach Mercosur jest taka, że nie będziemy w stanie z nimi konkurować

– stwierdził.

Rolnicy stworzyli specjalną mapę, która pokazuje miejsca protestu rolników.

Okazało się, że po opublikowaniu wspomnianej mapy, doszło do ataku na publikujące ją konto.

Utworzyliśmy tę mapę i z soboty na niedzielę doświadczyliśmy zmasowanego ataku na konto, na którym ją utworzono. Konto zablokowano, a mapa była niedostępna. (…) Jak widać na niej, jest bardzo dużo punktów w całym kraju. Dzisiaj wprowadzałem 185. punkt protestacyjny

– powiedział Damian Murawiec.

Telewizja wPolsce24/mly

