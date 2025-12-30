„To protest nie tylko przeciwko polityce Unii Europejskiej w ramach umowy na linii UE-Mercosur, ale także dlatego, że widzimy bierność i nieudolność polskiego rządu” – powiedział Damian Murawiec z Ogólnopolskiego Oddolnego Protestu Rolników na antenie Telewizji wPolsce24.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Jutro wielki protest rolników przeciwko umowie UE z Mercosur. Walczą o bezpieczeństwo żywnościowe Polski i zdrowie Polaków
Rolnicy Przemysław Pestka i Damian Murawiec byli gośćmi porannego programu Telewizji wPolsce24, gdzie mówili o dzisiejszym ogólnopolskim proteście rolników.
To protest nie tylko przeciwko polityce Unii Europejskiej w ramach umowy na linii UE-Mercosur, ale także dlatego, że widzimy bierność i nieudolność polskiego rządu w budowaniu mniejszości blokującej przeciwko tej umowie. Politycy odpowiedzialni za sferę rolniczą, w rozmowie z nami, od wielu miesięcy zapowiadali nam, że zbudowanie tej mniejszości blokującej jest niemożliwe. (…) Wywiesili białą flagę w tym zakresie
– powiedział Murawiec.
Przemysław Pestka zwróci uwagę na fakt, że wejście w życie umowy z państwami Mercosur może doprowadzić do nierównej konkurencji.
Nadzieja umiera ostatnia. Jako rolnicy chcemy naciskać rząd, byśmy mogli wpłynąć na warunki tej umowy, żebyśmy mogli godnie rywalizować z tymi krajami. Jeżeli odpuścimy już w tym momencie, to działania rządu nie będą w żaden sposób kontrolowane
– stwierdził.
Murawiec z kolei mówił o problemie różnic w normach produkcji.
Zasady wzajemności nie będą obowiązywać. Ten element nie został przyjęty. Nie możemy z poziomu unijnego, nie ma takich mechanizmów, by wymusić na producentach żywności w Brazylii czy Argentynie, by spełniali nasze normy produkcji
– powiedział.
Pestka przekonywał, na czym polegać będzie dzisiejszy protest rolników.
Nie będziemy blokować dróg. Będziemy informować społeczeństwo, by otworzyły im się oczy, że jest problem w tej umowie. Nie tak, jak mówią o tym rządzący. (…) Koszty produkcji wołowiny w krajach Mercosur jest taka, że nie będziemy w stanie z nimi konkurować
– stwierdził.
Rolnicy stworzyli specjalną mapę, która pokazuje miejsca protestu rolników.
Okazało się, że po opublikowaniu wspomnianej mapy, doszło do ataku na publikujące ją konto.
Utworzyliśmy tę mapę i z soboty na niedzielę doświadczyliśmy zmasowanego ataku na konto, na którym ją utworzono. Konto zablokowano, a mapa była niedostępna. (…) Jak widać na niej, jest bardzo dużo punktów w całym kraju. Dzisiaj wprowadzałem 185. punkt protestacyjny
– powiedział Damian Murawiec.
Telewizja wPolsce24/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749422-tylko-u-nas-atak-na-rolnikow-przed-protestem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.