Telewizja wPolsce24 wspólnie z żonami górników oczekiwała na mężczyzn, którzy zakończyli swój podziemny protest. Spotkania po ośmiu dniach rozłąki, w tym przez całe święta, były pełne wzruszeń. „Emocje są zawsze. Myślę, że każdy z kolegów w głębi duszy te emocje kryje. I one wyjdą prędzej czy później. Jesteśmy twardzi, ale jednak w środku jest serce” - mówił jeden z górników w rozmowie z Telewizją wPolsce24.
Sukces
Rafał Jarząbek zapytał jedno z małżeństw, jak to jest spotkać się po tak trudnym czasie.
Nie da się tego opisać
— wskazał górnik.
Jest trudno na pewno opanować emocje. Cieszymy się, że to wszystko się już skończyło
— powiedziała jego żona.
I najważniejsze, że z sukcesem
— podkreślił mężczyzna.
Ogromne emocje
Głos zabrała także inna para.
Był to tydzień na dole. Dziękuję za wsparcie wszystkim, mojej żonie kochanej, z całego serca wszystkim. Nie mogę za dużo rozmawiać, za dużo tlenu… Naprawdę dziękuję wszystkim
— wskazał górnik.
Emocje są zawsze. Myślę, że każdy z kolegów w głębi duszy te emocje kryje. I one wyjdą prędzej czy później. Jesteśmy twardzi, ale jednak w środku jest serce
— dodał.
Czuję ogrom szczęścia. Czekaliśmy tak długo i w końcu się udało. Też były momenty zwątpienia, że dzisiaj się nie uda, ale na całe szczęście jest tutaj
— podkreśliła jego żona.
Presja ma sens
Głos w rozmowie z Telewizją wPolsce24 zabrał także Grzegorz Babij, przewodniczący „Solidarności” z PG „Silesia”. Rafał Jarząbek zapytał, czy osiągnięto sukces.
Czy sukces to się okaże w perspektywie czasowej, ale więcej się nie dało dzisiaj. To był kompromis
— podkreślił związkowiec.
Najważniejsze: wyjechaliśmy do góry, poszliśmy pod pomnik świętej Barbary, odmówiliśmy „Ojcze Nasz” za to, że szczęśliwie wszyscy, bezpieczni, zdrowi wyjechali. Ze mnie też spada ciśnienie odpowiedzialności. Dziękuję za wsparcie telewizji, radiom, prasom, bo to było ważne, bo widać, że presja ma sens
— dodał.
Koniec protestu
Po ośmiu dniach podziemnego protestu górników z kopalni PG Silesia, minister energii Miłosz Motyka znalazł w końcu czas, aby pochylić się nad problemami górników.
Ustalono, że ustawa górnicza ma zostać znowelizowana tak, by objąć nią pracowników PG Silesia. Tak wynika z deklaracji w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.
