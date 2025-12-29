W Polsce produkowane będą pociski rakietowe. Podpisano umowę. Błaszczak: "Rozpoczętych przez nas procesów nie udało się zatrzymać"

Podpisano umowę wykonawczą na ponad 10 tys. pocisków rakietowych do wyrzutni Homar-K; rakiety produkowane będą w Polsce. „To jednak kolejny przykład tego, jak szkodliwa była działalność opozycji w czasach rządów PiS. Współpraca, którą rozpoczęliśmy z Koreą Południową była niemal sabotowana przez tych, którzy dziś są u władzy. Na szczęście rozpoczętych przez nas procesów nie udało się zatrzymać” - ocenił były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w serwisie X.

Jak podkreślił podczas uroczystości wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, niezależność polskiej produkcji rakiet do wyrzutni Homar-K staje się faktem.

Umowa dotyczy pocisków rakietowych precyzyjnego rażenia CGR-080 o zasięgu 80 km. Zawarta została pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum firm składającym się ze spółki joint-venture Hanwha WB Advanced System Sp. z o.o. oraz Hanwha Aerospace Co. Ltd. i opiewa na ok. 14 mld zł. Dostawa rakiet przewidziana jest na lata 2030-2033.

Podczas uroczystości minister obrony przypomniał, że to trzecia już umowa wykonawcza w programie Homar-K - koreańskich wyrzutni rakiet K239 Chunmoo, zamontowanych na ciężarówkach Jelcza.

Dobra wiadomość dla wojska

Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Mariusz Błaszczak, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej.

Dzisiejsza umowa na zakup rakiet do wyrzutni Chunmoo i rozpoczęcie współpracy, która umożliwi ich produkcję w Polsce to dobra wiadomość dla Sił Zbrojnych RP

— ocenił.

To jednak kolejny przykład tego, jak szkodliwa była działalność opozycji w czasach rządów PiS. Współpraca, którą rozpoczęliśmy z Koreą Południową była niemal sabotowana przez tych, którzy dziś są u władzy. Na szczęście rozpoczętych przez nas procesów nie udało się zatrzymać. Szkoda tylko tych dwóch lat, które zmarnowali na audyty, kontrole i szukanie dziury w całym. Szkoda, że rząd całkowicie pominął potencjał Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która również mogła być beneficjentem tej współpracy

— wskazał.

Dzisiejsza umowa, to także dobry moment by spytać o losy fabryki amunicji 155 mm. Rządzący przez swój obłęd audytów i kontroli zmarnowali 2 lata, podczas których fabryka zaplanowana przez nasz rząd byłaby już wybudowana

— dodał.

PRZYPOMINAMY: MON odpowiada na zarzuty Błaszczaka. Bejda: Zakup rakiet do wyrzutni Homar-K to priorytet. Wrócę do Pana z dobrymi wiadomościami

Podsumowanie

Podpisano umowę na ponad 10 tys. rakiet CGR-080 do wyrzutni Homar-K. Będą one produkowane w Polsce. Według byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka to dobra wiadomość dla naszego wojska.

