W Katowicach podpisano porozumienie w sprawie zabezpieczenia pracowników kopalni Silesia. „Wierzę, że zostanie wreszcie zakończony protest” - powiedział po podpisaniu porozumienia minister energii Miłosz Motyka. „Moim zdaniem to jest kompromis, tutaj nie ma zwycięzcy” - mówił z kolei Grzegorz Babij, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w PG Silesia.
Porozumienie zawiera m.in. z jednej strony gwarancje alokacji dla pracowników spółki PG Silesia - w razie jej upadłości lub likwidacji - do kopalń Polskiej Grupy Górniczej i Południowego Holdingu Węglowego, a z drugiej strony deklarację właściciela dot. dalszej pracy kopalni w ramach dzierżawy jej majątku.
Co znajduje się w porozumieniu z górnikami?
Poniżej przedstawiamy pełną treść porozumienia w sprawie zabezpieczenia pracowników kopalni Silesia.
Strony porozumienia:
1) Strona Społeczna reprezentowana przez niżej podpisane organizacje związkowe działające przez obecnych uczestników posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników;
2) Strona rządowa reprezentowana przez nizej podpisanych, uczestniczących w posiedzeniu zespołu Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu
3) Bumech SA z siedzibą w Katowicach
4) Zarządca Sądowy Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia Sp. z oo. w restrukturyzacji z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.
§1
Bumech SA oświadcza, ze podtrzymuje złożoną w postępowaniu restrukturyzacyjnym ofertę umowy dzierzawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa PG Silesia Sp. z 0.0. w restrukturyzacji i przejęcia wszystkich zatrudnionych w tej spółce pracowników na zasadzie art. 23’ Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423, 1661).
§2
1. Zarządca sądowy/pracodawca oświadcza, że wobec zobowiązania Bumech SA zawartego w §1 nie będzie składał wypowiedzeń umów o pracę, z zastrzeżeniem przypadku, gdy dzierżawa, o której mowa w §1 nie dojdzie do skutku.
2. Zarządca sądowy/pracodawca oświadcza, że nie będzie podejmował żadnych działań zmierzających do wyciągnięcia konsekwencji formalno-prawnych wobec protestujących
§3
Strona związkowa oświadcza, że wobec gwarancji zatrudnienia wynikających z §1 i §2 doprowadzi do zakończenia w dniu zawarcia niniejszego porozumienia prowadzonej obecnie pod ziemią akcji protestacyjnej, i że nie będą podejmowane takie działania do czasu finalizacji umowy dzierżawy, o której mowa w §1.
§4
Mediująca w sprawie strona rządowa oświadcza, że podejmie do 28 lutego 2026 r. działania zmierzające do wypracowania rozwiązań legislacyjnych umożliwiających, w przypadku upadłości przedsiębiorstwa górniczego prowadzącego wydobycie w KWK Silesia, objęcie alokacją i świadczeniami osłonowymi pracowników zatrudnionych pod ziemią oraz pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla zatrudnionych na dzień podpisania niniejszego porozumienia w KWK Silesia, w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 o funkcjonowaniu górnictwa, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2026 r.
§5
Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem zakończenia akcji protestacyjnej prowadzonej w KWK Silesia.
Stanowisko ministra Motyki
Podpisane zostało porozumienie, które dotyczy bezpieczeństw pracy, bezpieczeństwa socjalnego górników. Jako państwa bardzo poważnie traktujemy dialog społeczny i chcielibyśmy też pracownikom, pracodawcy podziękować za dialog, że mogliśmy w tej sprawie mediować, pomóc. Liczymy, że te punkty porozumienia zostaną dotrzymane
— powiedział Miłosz Motyka.
To trwało, wymagało intensywnej pracy ze strony rządowej, pracodawcy i strony, która była w pozwie, strony związkowej, pracowniczej. Bardzo serdecznie dziękuję, to jest praca całego zespołu, wszystkich tych, którzy byli na sali
— zaznaczył.
To była dobra, otwarta rozmowa na temat kształtu tego porozumienia, na temat tego, jakie te warunki powinniśmy objąć. Wierzę, że zostanie wreszcie zakończony protest
— dodał.
„To jest kompromis”
Nie był to łatwy dialog, zwłaszcza ta druga część dzisiejsza, naprawdę zapisy, które tam są trzeba było skonstruować tak, by każda strona była w miarę zadowolona. Moim zdaniem to jest kompromis, tutaj nie ma zwycięzcy. (…) Przynajmniej jest szansa na to, aby nasi koledzy, górnicy, którzy protestują, nareszcie wyjechali
— mówił z kolei Grzegorz Babij, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w PG Silesia.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Gorzka konstatacja ws. protestu górników. Jedwabny: „Nie tylko ministerstwo Motyki. Ten rząd nie robi nic”
— TYLKO U NAS. Protest w „Silesii”. Wąsik przed spotkaniem górników z Motyką. „Państwo powinno odejść od takich systemów, jak ETS”
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749398-jest-porozumienie-w-sprawie-gornikow-z-kopalni-silesia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.