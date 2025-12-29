„PKP Intercity ogłosiło wielomiliardowy przetarg na zakup pociągów dużej prędkości na 320 km/h. Polscy producenci taboru ponownie nie będą mogli w nim wystartować samodzielnie!” - zaalarmował na platformie X Michał Moskal, poseł PiS.
PKP Intercity rozpisało przetarg na dostawę 20 składów dla Kolei Dużych Prędkości (KDP) z opcją na dostawę kolejnych 35. Informacja o przetargu została opublikowana w elektronicznym dzienniku przetargów UE. Michał Moskal na X punktował szczegóły tego przetargu, które są niekorzystne dla polskich producentów taboru kolejowego.
Dla Polski ze względów geograficznych i z powodu sieci osadniczej optymalna prędkość pociągów to 250 km/h. Wyższa prędkość, czyli 320 km/h, to ukłon w stronę zagranicznych producentów taboru kolejowego takich jak np. niemiecki Siemens. Poza tym to wyższe koszty eksploatacji, droższe bilety kolejowe oraz homeopatyczne skrócenie czasu podróży przy zdecydowanie wyższych kosztach
— napisał Michał Moskal.
Ani bydgoska PESA, ani nowosądecki Newag, ani poznański FPS Cegielski nie będą w stanie wystartować w takim przetargu - kilkanaście miliardów złotych przypadnie zagranicznemu producentowi, np. niemieckiemu Siemensowi
— podkreślił poseł PiS.
„Milczenie Ministerstwa Infrastruktury jest znamienne”
Moskal wskazał, że kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury uchyla się od odpowiedzi na jego ważne pytania dotyczące tej kwestii.
Maciej Lasek od ponad pół roku nie odpowiada na moją interpelacje w sprawie poolu taborowego na potrzeby kolejowej obsługi CPK, Ministerstwo Infrastruktury. Dariusz Klimczak nie odpowiada od 4 miesięcy na moją interpelacje w sprawie tego konkretnego zamówienia PKP Intercity. Pytałem w nich o analizy potwierdzające zasadność takiej inwestycji, o ochronę antykorupcyjną przetargu, o wysokość ceny biletu dla pociągów o takiej prędkości. Milczenie Ministerstwa Infrastruktury jest znamienne. Cała sprawa może śmierdzieć
— ocenił Moskal.
Według polityka PiS zasadne jest, aby w przyszłej kadencji Sejmu komisja śledcza zbadała sprawę wspomnianego przetargu.
Przetarg na to gigantyczne zamówienie, które trafi do zagranicznego producenta chcą rozstrzygnąć w sierpniu 2027 i w 2027 rzutem na taśmę podpisać umowę. Zobaczymy, czy wybory parlamentarne im w tym przeszkodzą. Brak odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na moje interpelacje, brak rzetelnych i transparentnych analiz, brak informacji o ochronie przetargu przez CBA rodzi pytania, na które najprawdopodobniej odpowiedzi będzie musiała znaleźć sejmowa komisja śledcza XI kadencji. Obserwujcie, co będziecie się działo z tym przetargiem, wcześniej PKP Intercity podpisało wielomiliardową umowę z francuskim Alstomem na pociągi piętrowe. W tym przetargu także wykluczono samodzielny start polskich producentów
— zaznaczył poseł PiS.
Przetarg PKP Intercity
Zgodnie z ogłoszeniem opcja polega na możliwości dostawy dodatkowych maksymalnie 35 EZT wraz z usługami utrzymania, przy czym PP Intercity jako zamawiający nie będzie miał obowiązku korzystania z prawa opcji. Jeśli się na to zdecyduje, będzie mógł skorzystać z opcji częściowo, a także stopniowo. Skorzystanie z opcji będzie zależne od potrzeb taborowych zamawiającego - zaznaczono w ogłoszeniu.
PKP Intercity przewiduje, że dostawa dwóch pierwszych pociągów nastąpi w terminie do 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy; dostawa wszystkich 20 w ramach zamówienia podstawowego potrwa najwyżej 84 miesięcy, a dostawa wszystkich wraz z prawem opcji - do 110 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Z kolei usługi utrzymania będą świadczone przez okres 30 lat.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu to 29 kwietnia 2026 r. PKP Intercity stawia warunek, że dopuszczony do przetargu wykonawca w ciągu ostatnich 7 lat wyprodukował i dostarczył przynajmniej pięć co najmniej dwusystemowych EZT o prędkości nie mniejszej niż 250 km/h.
12 grudnia 2025 r. wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak informował, że do końca roku PKP Intercity ogłoszą postępowanie na dostawę szybkich pociągów, które obsłużą system i będą kursowały z prędkością 320 km/h na trasie „Y”, która połączy Warszawę przez nowe centralne lotnisko Port Polska z Łodzią, a dalej przez Sieradz z Wrocławiem i Poznaniem.
PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.
