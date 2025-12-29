Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wspólnie z ministrem Tomaszem Siemoniakiem zwrócił się z wnioskiem do prezydenta Karola Nawrockiego, żeby wspólnie z wszystkimi szefami służb spotkać się i przedstawić plany na 2026 rok. Liczymy na pozytywną odpowiedź - dodał. Jak poinformował rzecznik prezydenta Nawrockiego Rafał Leśkiewicz, do spotkania dojdzie w styczniu. Dodał, że cieszy zmiana stanowiska strony rządowej ws. spotkania.
Kosiniak-Kamysz przekazał dzisiaj na konferencji prasowej, że wspólnie z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem zwrócił się z wnioskiem do prezydenta Karola Nawrockiego, „żeby wspólnie z wszystkimi szefami służb spotkać się i przedstawić plany na 2026 rok, te budżetowe, ale też te których informacja jest oklauzulowana”.
Myślę, że ważne jest to by porozmawiać w spokojnej atmosferze z tymi, którzy nadzorują ze strony rządu służby specjalne, którym podlegają w odpowiednim zakresie i z szefami służb wspólnie z panem prezydentem te plany przedstawić. Porozmawiać również o nominacjach na I stopień oficerski
— podkreślił minister.
Szef MON dodał, że liczy na pozytywną odpowiedź prezydenta.
Siemoniak zaznaczył, że inicjatywa spotkania jego, szefa MON i prezydenta RP z szefami służb jest ważnym krokiem, by rozwiązać kwestię braku akceptacji prezydenta dla nominacji na pierwszy stopień oficerski dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
Zapewnił też, że prezydent i jego urzędnicy otrzymują wszelkie informacje tak, jak to było za poprzednich prezydentów.
Nic ważnego, nic istotnego, nic o czym prezydent powinien wiedzieć w tak gorącej, trudnej sytuacji nie umyka uwadze służb i takie informacje absolutnie do prezydenta docierają
— dodał Siemoniak.
Spotkanie w styczniu
Rafał Leśkiewicz pytany przez PAP o wniosek skierowany do prezydenta, podkreślił, że „cieszy zmiana stanowiska” strony rządowej ws. spotkania.
Pan prezydent spotka się w styczniu z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - szefem MON, ministrem nadzorującym służby specjalne Tomaszem Siemoniakiem i szefami służb
— poinformował.
Można było tak od razu
— podkreślił.
Warto przypomnieć, że pan prezydent chciał się spotkać z szefami służb już kilka miesięcy temu. Wówczas nie było to możliwe ze względu na brak zgody premiera Donalda Tuska
— zauważył Leśkiewicz.
W podobny sposób do sprawy odniósł się w programie Telewizji Republika także szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Według niego, z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i prowadzenia polityki międzynarodowej najważniejszym jest, aby doszło do takiego spotkania. Dodał, że Nawrocki jest w bieżącym kontakcie z Kosiniakiem-Kamyszem.
Decyzja prezydenta ws. awansów oficerskich
O niepodpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego wniosków o awanse oficerskie na początku listopada poinformował premier Donald Tusk. Zarzucił wtedy prezydentowi, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
W odpowiedzi prezydent Nawrocki stwierdził, że decyzją premiera szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem.
Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium ds. służb specjalnych. Odwołano 4 moje spotkania z szefami służb – to właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski; miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich
— powiedział Nawrocki.
Pod koniec listopada rzecznik Nawrockiego Rafał Leśkiewicz oświadczył, że prezydent podejmie decyzje ws. awansów oficerskich, jeśli będzie mógł spotkać się z szefami służb. CZYTAJ TAKŻE:
