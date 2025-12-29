Próba porozumienia z głową państwa? Kierownictwo MON zwróciło się do prezydenta o wspólne spotkanie z szefami służb

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: PAP/Radek Pietruszka/X
autor: PAP/Radek Pietruszka/X

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wspólnie z ministrem Tomaszem Siemoniakiem zwrócił się z wnioskiem do prezydenta Karola Nawrockiego, żeby wspólnie z wszystkimi szefami służb spotkać się i przedstawić plany na 2026 rok. Liczymy na pozytywną odpowiedź - dodał.

Kosiniak-Kamysz przekazał na poniedziałkowej konferencji prasowej, że wspólnie z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem zwrócił się z wnioskiem do prezydenta Karola Nawrockiego, „żeby wspólnie z wszystkimi szefami służb spotkać się i przedstawić plany na 2026 rok, te budżetowe, ale też te których informacja jest oklauzulowana”.

Myślę, że ważne jest to by porozmawiać w spokojnej atmosferze z tymi, którzy nadzorują ze strony rządu służby specjalne, którym podlegają w odpowiednim zakresie i z szefami służb wspólnie z panem prezydentem te plany przedstawić. Porozmawiać również o nominacjach na I stopień oficerski

— podkreślił minister.

Szef MON dodał, że liczy na pozytywną odpowiedź prezydenta.

Siemoniak zaznaczył, że inicjatywa spotkania jego, szefa MON i prezydenta RP z szefami służb jest ważnym krokiem, by rozwiązać kwestię braku akceptacji prezydenta dla nominacji na pierwszy stopień oficerski dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Zapewnił też, że prezydent i jego urzędnicy otrzymują wszelkie informacje tak, jak to było za poprzednich prezydentów.

Nic ważnego, nic istotnego, nic o czym prezydent powinien wiedzieć w tak gorącej, trudnej sytuacji nie umyka uwadze służb i takie informacje absolutnie do prezydenta docierają

— dodał Siemoniak.

Decyzja prezydenta ws. awansów oficerskich

O niepodpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego wniosków o awanse oficerskie na początku listopada poinformował premier Donald Tusk. Zarzucił wtedy prezydentowi, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W odpowiedzi prezydent Nawrocki stwierdził, że decyzją premiera szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem.

Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium ds. służb specjalnych. Odwołano 4 moje spotkania z szefami służb – to właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski; miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich

— powiedział Nawrocki.

Pod koniec listopada rzecznik Nawrockiego Rafał Leśkiewicz oświadczył, że prezydent podejmie decyzje ws. awansów oficerskich, jeśli będzie mógł spotkać się z szefami służb. CZYTAJ TAKŻE:

TYLKO U NAS. Prezydent Nawrocki o sprawie zaproszenia dla szefów służb. „Rzecz karygodna. To nigdy nie powinno się zdarzyć”

Brudna gra Tuska. Miał zabronić szefom służb udziału w spotkaniu z prezydentem. Bosak: „Pokrywa się to z moim stanem wiedzy”

Adam Stankiewicz/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych