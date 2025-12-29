„Ocena ministerstwa jest bardzo niska. Do tego protestu nie powinno dojść. Nawet jak się zaczął to powinniśmy wyciągnąć tych ludzi przed świętami. To nie tylko ministerstwo Motyki, ten rząd nie robi nic. Czasami jest gaszenie pożaru, ale nie ma wizji dla przemysłu, energetyki, górnictwa. Wszystko jest zostawione samopas, upadnie albo przetrwa, choć jeśli tak dalej to będzie to nie przetrwa” - powiedział Rafał Jedwabny z WZZ Sierpień 80 na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do protestu górników w kopalni „Silesia”.
Przerwa miała trwać pół godziny, a trwa ponad półtorej, dlaczego?
Pewnie trwają międzyresortowe konsultacje, także pewnie szykowana jest jakaś propozycja. Mam nadzieję, że uda się nam wyciągnąć górników z dołu, że będzie to na tyle konkretna propozycja, iż protest się zakończy
— wyjaśnił Jedwabny.
Najważniejszy postulat to gwarancja zatrudnienia, jeżeli to będą inne propozycje, to mogę zapewnić w imieniu mojego związku, to nie zakończy protestu i będziemy wspierać kolegów z „Silesii”. Czekamy cierpliwie
— dodał.
Rząd nie robi nic
Jak wygląda podejście ministra energii Miłosza Motyki do rozmów?
Ocena ministerstwa jest bardzo niska. Do tego protestu nie powinno dojść. Nawet jak się zaczął to powinniśmy wyciągnąć tych ludzi przed świętami. To nie tylko ministerstwo Motyki, ten rząd nie robi nic. Czasami jest gaszenie pożaru, ale nie ma wizji dla przemysłu, energetyki, górnictwa. Wszystko jest zostawione samopas, upadnie albo przetrwa, choć jeśli tak dalej to będzie to nie przetrwa
— powiedział Jedwabny.
Rola mediów w procesie protestu.
Obecność mediów jest bardzo ważna. Prowadziłem protest na Valeo i dzięki Telewizji wPolsce24 udało się go zakończyć. Jeśli my protestujemy, a żadne media tego nie pokażą, to nikt o tym nie wie. Dzięki wam udaje się nam często te protesty wygrywać
— stwierdził.
Adam Bąkowski/Telewizja wPolsce24
