Premier Tusk wykazuje ogromną niechęć do obchodzenia rocznic polskich powstań, nie uczestniczył w obchodach 81 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sierpniu tego roku, ba był także wymownie nieobecny na platformie X, choć zazwyczaj jest tam aktywny, to wtedy nie zamieścił ani jednego wpisu na ten temat. Podobnie było w ostatnią sobotę, kiedy obchodziliśmy 107 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, premiera Tuska znowu na tych uroczystościach nie było, także przez cały dzień milczał na swoich mediach społecznościowych. Dopiero w niedzielę zdecydował się zaczepić na platformie X prezydenta Karola Nawrockiego, nawiązując do jego wystąpienia na tych obchodach, sugerując że „ wskazał on Zachód, jako główne zagrożenie dla Polski”.
Prezydent z reguły nie reaguje na te coraz zresztą liczniejsze zaczepki premiera, ale tym razem, poświęcił jego wpisowi kilka zdań i chyba po tej odpowiedzi, premier jednak żałuje, że sam zaczął. Po pierwsze prezydent zwrócił uwagę, na słabą historyczną wiedzę premiera, mimo tego, że obydwaj jak zaznaczył, kończyli przecież, ten sam wydział historii na Uniwersytecie Gdańskim. Przypomniał, że mówił o zagrożeniu z Zachodu w kontekście całej naszej historii, zaczynając od króla Bolesława Chrobrego, który walczył zarówno na zachodzie jak i na wschodzie, czy też Powstania Wielkopolskiego i jego uczestników, którzy przecież walczyli o Polskę z Niemcami. Zapytał także premiera, czy ta zaczepka wynika z tego, że nie potrafi słuchać ze zrozumieniem, czy tez celowo szuka konfliktu z prezydentem, chcąc odwrócić uwagę opinii publicznej od dramatu w ochronie zdrowia, czy równie dramatycznej sytuacji finansów publicznych i trzeciego już budżetu z prawie 300-miliardowym deficytem. I na koniec przypomniał, że o zagrożeniu ze wschodu mówił jako pracownik gdańskiego IPNU, kiedy premier Tusk spacerował po sopockim molo z Putinem i jak to ujął „tulił Rosję, taką jaką ona jest”.
O ile wpis premiera, który na platformie X ma aż ponad 2 mln obserwujących, polubiło tylko 7,8 tys. internautów, a zaledwie ponad 1,7 tys ją retwittowało, to odpowiedź prezydenta Nawrockiego polubiło ponad 3 razy ich więcej, ponad 25, 5 tys. , a retwittowało, prawie 2-krotnie więcej , blisko 3,4 tys internautów. Już choćby po tych danych, można się zorientować, że premier Tusk zdecydował się po raz kolejny zaczepić prezydenta Nawrockiego i znowu dostał od niego „twitterowe bęcki”, których pewnie długo nie zapomni. Zresztą każda zaczepienie prezydenta przez premiera w mediach społecznościowych, kończy się bardzo podobnie, wyraźnie widać, że mimo całego sztabu PR-owców, w mediach społecznościowych głowy państwa pokonać się nie da,bo natychmiast stają za nim murem tysiące jego zwolenników.
Zresztą premier przegrywa utarczki z prezydentem nie tylko w mediach społecznościowych, ale także został „ przejechany słownym walcem” także przez najbliższego współpracownika prezydenta, szefa jego Kancelarii Zbigniewa Boguckiego, podczas ich bezpośrednich spotkań. Pierwsze takie przejechanie przysłowiowym walcem, nastąpiło podczas spotkania ze środowiskami medycznymi, zorganizowanym zresztą przez premiera, minister Bogucki zabrał na nim głos i zapytał wprost o wynoszące ponad 10 mld zł oszczędności, jakie na pacjentach chce zrobić nowa minister zdrowia, zresztą zaufana szefa rządu. Premier podczas tego wystąpienia miał twarz purpurową ze złości, ale na pytania ministra Boguckiego nie odpowiedział, wszak propozycje oszczędności tego rzędu , pani minister przesłała oficjalnie do ministra finansów i o to pismo pytał minister Bogucki. Kolejne dwa „przejechania walcem” premiera przez ministra Boguckiego, miały miejsce na sali sejmowej, pierwsze podczas jawnej części debaty w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta dotyczącego ustawy o kryptoaktywach, drugie podczas podobnej debaty dotyczącej tzw. ustawy łańcuchowej. Po tych trzech „ przejechaniach walcem” premier Tusk, będzie chyba unikał ministra Boguckiego jak ognia, a po tych wczorajszych „twitterowych bęckach”, chyba przestanie zaczepiać prezydenta Nawrockiego, także w mediach społecznościowych.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749380-premier-zaczepil-prezydenta-i-dostal-twitterowe-becki
