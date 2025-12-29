Niemal 1/5 środków z rządowego programu budowy magazynów energii ma trafić do projektów z Wielkopolski. Z 42 projektów z tego województwa aż 11 jest z okolic Konina, skąd od lat do Sejmu startuje Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska. „Hej! Ministrze Żurek! Ministra klimatu odniosła korzyść osobistą! Zarzuty trzeba stawiać!” - skomentował całą sytuację na platformie X Marcin Warchoł, poseł PiS.
Aż 705 milionów złotych z programu „Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej” ma trafić na realizację projektów z Wielkopolski. To prawie 1/5 z całego rządowego wsparcia na ten cel.
Co więcej, aż 11 projektów jest zlokalizowanych w pobliżu Konina, a to z tego okręgu od wielu lat startuje do Sejmu Paulina Hennig-Kloska, obecna minister klimatu i środowiska, która sprawuje nadzór nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpowiedzialnym za wspomniany program.
Jak tę sytuację tłumaczy sam Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?
Każdy ze złożonych wniosków o dofinansowanie został oceniony wg. tych samych kryteriów wyboru inwestycji określonych w programie priorytetowym, wg jednolitych zasad oceny, które zostały upublicznione w ramach dokumentacji naboru oraz w ramach przeprowadzonego szkolenia dla wnioskodawców
— zapewnił NFOŚiGW w odpowiedzi nadesłanej Radiu ZET.
W kryteriach oceny nie było żadnego kryterium geograficznego bądź regionalnego
— zaznaczył Fundusz, dodając też, że wybór projektów do dofinansowania został przeprowadzony w transparentny sposób.
„Zarzuty trzeba stawiać!”
Do doniesień Radia ZET na platformie X odniósł się Marcin Warchoł, poseł PiS. Nawiązał przy tym do sprawy Funduszu Sprawiedliwości, czyli ścigania przez prokuraturę zarządzaną przez Waldemara Żurka posłów PiS za to, że rzekomo odnieśli „korzyść osobistą” wspierając ze środków FS na przykład Ochotnicze Straże Pożarne.
Hej! Ministrze Żurek! Ministra klimatu odniosła korzyść osobistą! Zarzuty trzeba stawiać!
— zaznaczył Marcin Warchoł, poseł PiS, .
Wymowne zdjęcie
Z kolei jedna z użytkowniczek X, Emilia Kamińska, zamieściła w sieci wymowne zdjęcie Roberta Gajdy, zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z politykami ówczesnej Nowoczesnej - Adamem Szłapką i Pauliną Hennig-Kloską.
