Przed Świętami Bożego Narodzenia opinią publiczną wstrząsnęły medialne doniesienia o paraliżu Funduszu Sprawiedliwości. Okazuje się, że to nie ostatni akt tragedii. Jak ujawnił mec. Adam Gomoła, reprezentujący byłych urzędników, którzy za rządów PiS nadzorowali FS, z pomocą postpenitencjarną jest „jeszcze gorzej”. „Chodzi m.in. o pomoc dla skazanych, zwalnianych z więzień, po to by tam nie wrócili. Tego wymaga interes społeczny. Obecny, 2-letni Program kończy się pojutrze. Konkurs na taką pomoc dla NGO-sów na rok 2026 ogłoszono… 23 grudnia 2025 o 17.49 (!) Termin składania ofert mija… 23 stycznia 2026 . W puli jest ponad 9 mln złotych” - zwrócił uwagę adwokat. „Prawo łamane. Ofiary ignorowane. Obowiązkowa pomoc dla wychodzących na wolność – zdeptana. Odpowiedzialność ma imię i nazwisko: Waldemar Żurek” - skomentował na X Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości.
Fundusz Sprawiedliwości przestał działać, o czym alarmowała w ostatnim czasie Wirtualna Polska. Sami odpowiedzialni za FS urzędnicy, przyznają, że boją się podejmować decyzje i obawiają się, że również będą kiedyś ścigani za to, że wykonywali swoją pracę. Jeśli chodzi o komórki zarządzające Funduszem, występuje tam duża rotacja, a do opiniowania wniosków zatrudniono firmę zewnętrzną. Mało tego, pracę proponowano także pani Karolinie, jednej z byłych urzędniczek MS przez kilka miesięcy przetrzymywanych w areszcie wydobywczym.
„To wygląda na systemową kompromitację”
Okazuje się, że nie tylko ofiary przestępstw niebawem stracą pomoc. Dotyczy to również wsparcia postpenitencjarnego dla skazanych zwalnianych z więzień, aby mogli prowadzić na wolności uczciwe życie i nie wrócili za kraty.
Skandaliczne opóźnienie w realizacji konkursu na pomoc pokrzywdzonym z Funduszu Sprawiedliwości to nie jedyny problem resortu kierowanego przez Waldemara Żurka. Jeszcze gorzej (tak!) jest z pomocą postpenitencjarną realizowaną od wielu lat z tego samego Funduszu. Chodzi m.in. o pomoc dla skazanych, zwalnianych z więzień, po to by tam nie wrócili. Tego wymaga interes społeczny. Obecny, 2-letni Program kończy się pojutrze. Konkurs na taką pomoc dla NGO-sów na rok 2026 ogłoszono… 23 grudnia 2025 o 17.49 (!)
— napisał na portalu X mec. Adam Gomoła.
Termin składania ofert mija… 23 stycznia 2026 . W puli jest ponad 9 mln złotych. A gdzie tam weryfikacja wniosków (podmiot zewnętrzny czeka?) a gdzie tam umowy i ich wdrożenie! To naprawdę wygląda na systemową kompromitację i położenie na łopatki całego Funduszu Sprawiedliwości
— podkreślił adwokat.
O co strach zapytać?
Pojawiają się już pierwsze komentarze.
Fundusz Sprawiedliwości leży. Pomocy pokrzywdzonym po 1.01.2026 r. nie będzie. Pomocy pospenitencjarnej też nie. Została jeszcze pomoc świadkom i przeciwdziałanie przestępczości, ale o to strach pytać
— skomentował mec. Bartosz Lewandowski. Zarówno Lewandowski, jak i Gomoła, reprezentują byłych urzędników, którzy za rządów PiS zarządzali Funduszem Sprawiedliwości.
Na działaniach ministra Waldemara Żurka suchej nitki nie zostawił także były szef MS Zbigniew Ziobro.
Za ministra Żurka Fundusz Sprawiedliwości tonie w skandalach. Prawo łamane. Ofiary ignorowane. Obowiązkowa pomoc dla wychodzących na wolność – zdeptana. Odpowiedzialność ma imię i nazwisko: Waldemar Żurek
— podkreślił.
Podsumowanie
Kolejna odsłona paraliżu Funduszu Sprawiedliwości. Okazuje się, że zagrożona jest zarówno pomoc ofiarom przestępstw, jak i wsparcie postpenitencjarne dla osób wychodzących z więzień. Krytyka podejmowana m.in. przez prawników dotyczy opóźnień w konkursach, chaosu organizacyjnego i strachu urzędników przed podejmowaniem decyzji, a odpowiedzialnością za sytuację byli ministrowie i prawnicy obciążają obecnego szefa resortu sprawiedliwości Waldemara Żurka.
