„Górnicy z jednej kopalni nie są objęci osłonami tak jak inni górnicy, którzy 10 km dalej pracują w innej kopalni i osłony mają. To jest niesprawiedliwe. Pan prezydent Karol Nawrocki zaznaczał, że ustawa będzie musiała być zmieniona. Jeśli rząd tego nie chce robić, to my taką ustawę złożymy” - powiedział minister Karol Rabenda z Kancelarii Prezydenta w programie „Kontra” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do protestu górników z kopalni „Silesia”.
Dziś w Katowicach doszło do spotkania ministra energii Miłosza Motyki (PSL) z przedstawicielami protestujących górników z kopalni „Silesia”.
Górnicy są zdeterminowani do tego, żeby zakończyć ten protest sukcesem
— powiedział Rabenda.
Minister stwierdził, że Motyka wykazał się konfrontacyjnym podejściem.
To nie jest dobre podejście do górników. Oni są naprawdę zdeterminowani…
