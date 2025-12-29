Tylko u Nas

TYLKO U NAS. Konkretnych rozwiązań ws. górników nie będzie? Minister Rabenda: "Motyka niewiele może w tym rządzie i dlatego decyzji nie ma"

Konkretnych rozwiązań ws. górników nie będzie? Minister Rabenda: "Motyka niewiele może w tym rządzie i dlatego decyzji nie ma". Na zdjęciu minister Karol Rabenda na antenie Telewizji wPolsce24 / autor: Telewizja wPolsce24
Górnicy z jednej kopalni nie są objęci osłonami tak jak inni górnicy, którzy 10 km dalej pracują w innej kopalni i osłony mają. To jest niesprawiedliwe. Pan prezydent Karol Nawrocki zaznaczał, że ustawa będzie musiała być zmieniona. Jeśli rząd tego nie chce robić, to my taką ustawę złożymy” - powiedział minister Karol Rabenda z Kancelarii Prezydenta w programie „Kontra” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do protestu górników z kopalni „Silesia”.

Dziś w Katowicach doszło do spotkania ministra energii Miłosza Motyki (PSL) z przedstawicielami protestujących górników z kopalni „Silesia”.

Górnicy są zdeterminowani do tego, żeby zakończyć ten protest sukcesem

— powiedział Rabenda.

Minister stwierdził, że Motyka wykazał się konfrontacyjnym podejściem.

To nie jest dobre podejście do górników. Oni są naprawdę zdeterminowani…

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

