30 grudnia w godzinach 10-15 odbędzie się ogólnopolski protest rolników przeciwko umowie UE-Mercosur. Przy drogach krajowych, trasach o dużym natężeniu ruchu oraz na wiaduktach pojawią się oflagowane ciągniki i maszyny rolnicze.
Ogólnopolski protest przeciwko umowie z Mercosur
Akcja ma mieć pokojowy charakter i nie zakłada blokowania dróg - jej celem jest pokazanie sprzeciwu wobec planów podpisania przez Unię Europejską umowy z krajami Mercosur.
Protestujący wskazują, że porozumienie zagraża polskiej wsi, krajowej produkcji oraz bezpieczeństwu żywnościowemu. Demonstracje zaplanowano już w ponad 120 miejscach. Rolnicy domagają się jednoznacznego stanowiska rządu i ostrzegają przed napływem taniej żywności z Ameryki Południowej, produkowanej z pominięciem unijnych norm.
Anihilacja polskiego rolnictwa
Rolnicy od dłuższego czasu przestrzegają, że podpisanie umowy z krajami Mercosur oznacza anihilację rolnictwa w całej UE. Pandemia COVID-19 pokazała, że przerwanie łańcuchów dostaw negatywnie wpływa na działanie społeczeństwa. Gdybyśmy stracili własne rolnictwo i możliwość produkcji zdrowej żywności na miejscu, to Polska mogłaby się znaleźć w śmiertelnym niebezpieczeństwie, zdana na łaskę UE, która mogłaby używać reglamentacji żywności jako formy nacisku.
Rolnicy i eksperci wskazują, że posiadanie własnej produkcji żywności, to Polska racja stanu, której musimy bronić, inaczej nasza niepodległość będzie zagrożona. W dodatku bardzo ważną kwestią jest jakość żywności z Mercosu, która według specjalistów będzie prowadzić do wzrostu zachorowań na ciężkie choroby.
Mapę protestów można znaleźć TUTAJ
Politycy zachęcają do wsparcia rolników
Politycy zachęcają do wsparcia rolników w walce, która jest w interesie nas wszystkich.
W całym kraju mają pojawić się ciągniki ustawione przy drogach i wiaduktach, jako wyraz sprzeciwu wobec planów podpisania umowy handlowej UE–MERCOSUR”
— napisał doradca prezydenta RP Jacek Saryusz-Wolski na portalu X.
Pamiętajmy: bez silnego rolnictwa tracimy dostęp do zdrowej, polskiej żywności w przewidywalnych cenach
— skomentował europoseł PiS Piotr Müller.
Rząd Tuska tylko pozoruje sprzeciw i gra tak, jak mu von der Leyen zagra, realizując niemiecki interes narodowy. A my potrzebujemy wreszcie POLSKIEGO rządu i obrony POLSKICH interesów
— stwierdziła eurodeputowana Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.
Dołącz jutro do protestu. Albo zablokujemy Mercosur, albo pozwolą zniszczyć polskie rolnictwo i zalać rynek niekontrolowaną żywnością!
— napisał poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa.
Idź na protest rolników nawet jeśli nie jesteś rolnikiem - to sprawa dotycząca nas wszystkich!
— zaapelował Rafał Buca z Młodzieży Wszechpolskiej.
Adam Bąkowski/wGospodarce/X
