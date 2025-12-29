Komentarze

Jutro wielki protest rolników przeciwko umowie UE z Mercosur. Walczą o bezpieczeństwo żywnościowe Polski i zdrowie Polaków

Jutro wielki protest rolników przeciwko Mercosur. Walka o bezpieczeństwo żywnościowe Polski oraz zdrowie Polaków. / autor: Fratria/Google Maps-Mapa Protestów OOPR
30 grudnia w godzinach 10-15 odbędzie się ogólnopolski protest rolników przeciwko umowie UE-Mercosur. Przy drogach krajowych, trasach o dużym natężeniu ruchu oraz na wiaduktach pojawią się oflagowane ciągniki i maszyny rolnicze.

Ogólnopolski protest przeciwko umowie z Mercosur

Akcja ma mieć pokojowy charakter i nie zakłada blokowania dróg - jej celem jest pokazanie sprzeciwu wobec planów podpisania przez Unię Europejską umowy z krajami Mercosur.

Protestujący wskazują, że porozumienie zagraża polskiej wsi, krajowej produkcji oraz bezpieczeństwu żywnościowemu. Demonstracje zaplanowano już w ponad 120 miejscach. Rolnicy domagają się jednoznacznego stanowiska rządu i ostrzegają przed napływem taniej żywności z Ameryki Południowej, produkowanej z pominięciem unijnych norm.

Anihilacja polskiego rolnictwa

Rolnicy od dłuższego czasu przestrzegają, że podpisanie umowy z krajami Mercosur oznacza anihilację rolnictwa w całej UE. Pandemia COVID-19 pokazała, że przerwanie łańcuchów dostaw negatywnie wpływa na działanie społeczeństwa. Gdybyśmy stracili własne rolnictwo i możliwość produkcji zdrowej żywności na miejscu, to Polska mogłaby się znaleźć w śmiertelnym niebezpieczeństwie, zdana na łaskę UE, która mogłaby używać reglamentacji żywności jako formy nacisku.

Rolnicy i eksperci wskazują, że posiadanie własnej produkcji żywności, to Polska racja stanu, której musimy bronić, inaczej nasza niepodległość będzie zagrożona. W dodatku bardzo ważną kwestią jest jakość żywności z Mercosu, która według specjalistów będzie prowadzić do wzrostu zachorowań na ciężkie choroby.

Politycy zachęcają do wsparcia rolników

Politycy zachęcają do wsparcia rolników w walce, która jest w interesie nas wszystkich.

W całym kraju mają pojawić się ciągniki ustawione przy drogach i wiaduktach, jako wyraz sprzeciwu wobec planów podpisania umowy handlowej UE–MERCOSUR”

— napisał doradca prezydenta RP Jacek Saryusz-Wolski na portalu X.

Pamiętajmy: bez silnego rolnictwa tracimy dostęp do zdrowej, polskiej żywności w przewidywalnych cenach

— skomentował europoseł PiS Piotr Müller.

Rząd Tuska tylko pozoruje sprzeciw i gra tak, jak mu von der Leyen zagra, realizując niemiecki interes narodowy. A my potrzebujemy wreszcie POLSKIEGO rządu i obrony POLSKICH interesów

— stwierdziła eurodeputowana Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.

Dołącz jutro do protestu. Albo zablokujemy Mercosur, albo pozwolą zniszczyć polskie rolnictwo i zalać rynek niekontrolowaną żywnością!

— napisał poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa.

Idź na protest rolników nawet jeśli nie jesteś rolnikiem - to sprawa dotycząca nas wszystkich!

— zaapelował Rafał Buca z Młodzieży Wszechpolskiej.

Adam Bąkowski/wGospodarce/X

