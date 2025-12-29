Politycy Koalicji 13 grudnia w ostatnim czasie przystąpili do ostrego ataku na prezydenta Karola Nawrockiego, przeinaczając przy tym słowa głowy państwa w wystąpienia podczas obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W końcu podobną narrację jak politycy KO przyjął jeden z rosyjskich portali, co jest kompromitujące dla formacji Donalda Tuska. Mimo to, niejako promować tekst rosyjskiego portalu postanowił… europoseł KO Krzysztof Brejza.
Na Kremlu radość po skandalicznych sugestiach Karola Nawrockiego o zagrożeniu ze strony Zachodu. „Rewelacje” Nawrockiego wpisują się szkodliwy dla interesów Rzeczpospolitej nurt europejskiej polityki. #StopRuskiMir
— napisał na platformie X Krzysztof Brejza, europoseł KO, który najwyraźniej uważnie śledzi to, co piszą propagandowe rosyjskie media. Odnalazł na rosyjskim portalu vm.ru tekst, którego tytuł wpisywał się w to, co odpowiadają politycy KO.
Prezydent Polski Nawrocki zadeklarował gotowość do ochrony kraju przed Zachodem
— to tytuł wspomnianego tekstu, który postanowił „zareklamować” Brejza.
Rosyjska propaganda powtarza narrację polityków KO
Na to, że rosyjski portal powtórzył kłamliwą narrację KO, uwagę zwrócił m.in. Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
I tak to właśnie działa. Prezydent Nawrocki przemawia - politycy KO na czele z Donaldem Tuskiem manipulują Jego słowami i kłamią, że ten mówił o dzisiejszych Niemcach jako „zagrożeniu z zachodu”, po czym tę ich propagandę wrzuca jakiś ruski portalik. I na koniec wychodzi cały na biało Brejza i używa tej publikacji jako dowód na „rusofilstwo” Karola Nawrockiego. To są takie gamonie, że aż głowa boli. A co najgorsze, Ci ludzie mają walczyć o interes Polski w Brukseli, w europarlamencie
— zaznaczył na platformie X Adam Czarnecki.
Słowa prezydenta w Poznaniu
A co naprawdę powiedział prezydent Karol Nawrocki w Poznaniu? Politycy KO swoją narrację wytworzyli na podstawie poniższego fragmentu wystąpienia głowy państwa. Każdy sam może sobie wyrobić zdanie na temat tego, ile prawdy jest w ich opowieściach.
Nie da się w pełni zrozumieć, pojąć fenomenu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego bez świadomości historii tej ziemi, Ziemi Wielkopolskiej, tego czym jest dla Polaków Ziemia Wielkopolska. A jest przecież w istocie kolebką polskości, jest źródłem, z którego narodziła się cała Rzeczpospolita, bo to tu, na Ziemi Wielkopolskiej, tysiąc lat temu wielki król Bolesław Chrobry przyjął koronę, która jest wciąż z nami w XXI wieku. Koronę, która jest symbolem suwerenności i niepodległości państwa polskiego, która jest zwycięskim symbolem Rzeczpospolitej. Ale też koroną, która tak dużo mówi o naszej narodowej wspólnie. Otwartej na Zachód, ale gotowej do obrony także zachodniej granicy Rzeczpospolitej, o czym wiedzieli Powstańcy Wielkopolscy
— mówił prezydent Karol Nawrocki.
