„Pan Motyka przyjechał ze świtą rządową i zamiast rozmawiać o górnikach, którzy protestują na dole, jak zakończyć protest, rozwiązać problem, niestety, ale nie podejmują tego tematu. Do tej pory nie padła żadna propozycja” - powiedział poseł PiS Grzegorz Matusiak w rozmowie z Rafałem Jarząbkiem na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do rozmów ministra energii Miłosza Motyki z przedstawicielami protestujących w kopalni „Silesia”.
Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników poświęcone sytuacji pracowników Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” rozpoczęło się w Katowicach. Bierze w nim udział m.in. minister energii Miłosz Motyka. Na miejscu pojawił się poseł PiS Grzegorz Matusiak, który bierze udział w rozmowach.
Okazuje się, że dzisiaj pan Motyka zabierając głos, głos w kierunku właściciela PG „Silesia” właściwie przepytywał go z wszystkich informacji, które są dostępne
— powiedział parlamentarzysta.
Motyka nieprzygotowany do rozmów?
Pan Motyka przyjechał ze świtą rządową i zamiast rozmawiać o górnikach, którzy protestują na dole, jak zakończyć protest, rozwiązać problem, niestety, ale nie podejmują tego tematu. Do tej pory nie padła żadna propozycja. Pan Motyka nie jest chyba przygotowany do dzisiejszych rozmów, ale może coś jeszcze wyniknie z dalszych rozmów i nacisku
— dodał.
Przypomniał czasy rządów Zjednoczonej Prawicy, która w momentach kryzysowych potrafiła znaleźć wyjście.
Niedawno słyszeliśmy o tym, że rząd Koalicji 13 Grudnia zakupił Hutę Częstochowa. Niech zakupi PG „Silesia”, jeżeli nie widzi problemu. Można zrobić alokację tych górników. Za naszych czasów tak się działo
— doradził.
Oczekiwania górników od rządu
Czego oczekują protestujący górnicy?
Przede wszystkim gwarancji pracy. Przypomnę, że górnicy, którzy protestują już prawie ósmy dzień, protestują przeciwko likwidacji miejsc pracy. Oni tej pracy bronią. Nie mówi się tu o podwyżkach, czy innych przywilejach, tylko o pracy. Górnik to jest zawód, gdzie obojętnie w jakim przedsiębiorstwie się wykonuje jest ciężki i niebezpieczny
— stwierdził parlamentarzysta.
Poseł poinformował, że pojawił się w Katowicach z pewnymi propozycjami.
Z panem posłem Grzegorzem Gażą przywiozłem trzy propozycje, przedstawimy je panu Motyce. Oczywiście to nie rozwiąże problemów dziś, ale z pewnością w nowym roku na pewno
— powiedział.
Adam Bąkowski/Telewizja wPolsce24
