Politycy Koalicji 13 grudnia przystąpili do ataku na prezydenta Karola Nawrockiego za jego słowa podczas obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Sami wysnuli wniosek, że głowa państwa rzekomo wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski. Szef MSZ Radosław Sikorski dołączył do tej nagonki, kłamliwie uderzając przy tym w… jednego z ojców polskiej niepodległości Romana Dmowskiego, głównego ideologa polskiego nacjonalizmu! Wywołało to falę oburzenia ze strony użytkowników X.
Nie da się w pełni zrozumieć, pojąć fenomenu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego bez świadomości historii tej ziemi, Ziemi Wielkopolskiej, tego czym jest dla Polaków Ziemia Wielkopolska. A jest przecież w istocie kolebką polskości, jest źródłem, z którego narodziła się cała Rzeczpospolita, bo to tu, na Ziemi Wielkopolskiej, tysiąc lat temu wielki król Bolesław Chrobry przyjął koronę, która jest wciąż z nami w XXI wieku. Koronę, która jest symbolem suwerenności i niepodległości państwa polskiego, która jest zwycięskim symbolem Rzeczpospolitej. Ale też koroną, która tak dużo mówi o naszej narodowej wspólnie. Otwartej na Zachód, ale gotowej do obrony także zachodniej granicy Rzeczpospolitej, o czym wiedzieli Powstańcy Wielkopolscy
— mówił prezydent Karol Nawrocki w Poznaniu podczas obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Najpewniej to właśnie te słowa tak nie spodobały się politykom Koalicji Obywatelskiej, którzy postanowili je po swojemu zinterpretować.
„Wróg z Zachodu”, przed którym przestrzegał Karol Nawrocki, to figura znana od lat 40’, gdy komusza propaganda zaczęła ludziom robić wodę z mózgu. Przez 50 lat powtarzali brednie o wrogich zachodnich siłach, imperialistach itp.
— napisał na platformie X Krzysztof Brejza, europoseł KO.
Nie zgadzam się. Kompleks niższości wobec Niemiec, prorosyjskość i antysemityzm były już u Dmowskiego
— zareagował na powyższy wpis Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ, tym samym wykazując się ignorancją i uderzając w jednego z ojców niepodległości Romana Dmowskiego.
Burza w sieci
Komentatorzy na platformie X błyskawicznie oświecili szefa MSZ na temat tego, jakie poglądy miał Roman Dmowski, podpierając się przy tym jego twórczością.
Pan Minister to chyba o tym co pisał Dmowski wie chyba z artykułów w „Gazecie Wyborczej”. Proszę sięgnąć do jego pism. „Prorosyjskość” Dmowskiego? Dmowski Rosjanami pogardzał, jednocześnie uważał ich za szowinistów zagrażających Polakom i Polsce. Zdecydowanie gorzej zorganizowanych niż Niemcy, ale także niebezpiecznych z uwagi na prymitywizm. Kompleks niższości wobec Niemiec? Dmowski właśnie uważał, że jest pewną grupą w polskim narodzie, któremu sprawność działania państwa niemieckiego imponuje na tyle, że są w stanie porzucić narodowy interes i wyzbyć się polskości. Dlatego uważał Niemców za tak niebezpiecznych. Jak widać bardzo trafnie
— napisał mec. Bartosz Lewandowski, prawnik.
Dmowski: „Mam pogardę dla Moskali za ich azjatycką skłonność niszczycielską, za tę bezceremonialność, z jaką tratują po niwach wiekowej pracy cywilizacyjnej, za tę wschodnią nieodpowiedzialność przed własnym sumieniem, która w każdej sprawie pozwala mieć dwa oblicza”. Dmowski: „moskalofilstwo jest wstrętne i niezaprzeczalnie szkodliwe”. Sikorski już po ataku Rosji na Gruzję: „Potrzebujemy Rosji do rozwiązywania europejskich i globalnych problemów. Dlatego za słuszne uważam przyjęcie jej do NATO”
— zareagował na wpis Sikorskiego Sławomir Mentzen, prezes Nowej Nadziei.
To został ukazany jakiś totalny brak znajomości życia, działalności i poglądów Roman Dmowskiego, dlatego odsyłam do choć krótkie poznania tych kwestii w wykładzie prof. Nowaka, bo to jest kolejny raz ukazania jakiś absurdalnej ignorancji
— stwierdził Konrad Suski, działacz Ruchu Narodowego.
Jak powiedzieć, że nigdy nie czytałeś tekstów Dmowskiego, nie mówiąc tego bezpośrednio
— napisał Wojciech Kozioł, dziennikarz Defence24.
Takim opisem naszego ojca niepodległości wykazał się Pan Minister straszną ignorancją
— podkreślił Dejv, użytkownik X.
Naprawdę? Ojca polskiej niepodległości, człowieka który swoje życie poświęcił Polsce, skrajnie propolskiemu zarzucasz Pan prorosyjskość. Szef polskiej dyplomacji. To się w głowie nie mieści. 2 lata i na śmietnik
— napisał Tomek Kapsel, użytkownik X.
tkwl/X
