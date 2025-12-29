Ponad połowa Polaków wierzy w to, że po 2027 roku PiS wróci do władzy - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Jednak tych, którzy wierzą we wprost przeciwny scenariusz, jest niewiele mniej. Ostatnie sondaże faktycznie wskazują na to, że Koalicja Obywatelska będzie miała bardzo małe szanse na utrzymanie się przy władzy.
Chociaż następne wybory parlamentarne będą miały miejsce dopiero w 2027 roku, to szereg sondaży w ostatnich miesiącach pokazuje pewien trend, zgodnie z którym Koalicja Obywatelska jest partią z największym poparciem Polaków, ale kosztem koalicjantów, którzy nie wchodzą do Sejmu, albo też ledwo nad progiem wyborczym utrzymuje się zaledwie Lewica.
Z kolei dalej na ogół znajduje się PiS, na silnej trzecie pozycji Konfederacja. Do Sejmu wedle szeregu sondaży wchodzi też Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
Co takie wyniki oznaczają w praktyce? Wydaje się, że najbardziej prawdopodobne byłoby przejęcie władzy przez PiS, aczkolwiek partia ta potrzebowałaby co najmniej Konfederacji do stworzenia koalicji rządzącej, a być może także partii Grzegorza Brauna. Z kolei KO, jeśli chciałaby utrzymać władzę, również musiałaby porozumieć się z Konfederacją, co jednak nie wydaje się zbyt prawdopodobnym scenariuszem.
Wynik sondażu
Czy PiS przejmie władzę po wyborach w roku 2027?
— takie pytanie zadano Polakom w sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.
Okazuje się, że większość Polaków - 53 proc. - odpowiedziało, że tak. Jednak tych, którzy są przeciwnego zdania, jest niewiele mniej - 47 proc. udzieliło odpowiedzi przeczącej.
Badanie przeprowadzono w dniach 6–7 grudnia na próbie 1008 dorosłych Polaków.
CZYTAJ TAKŻE:
— NASZ SONDAŻ. KO na czele, tuż za nią PiS. PSL i Polska 2050 pod progiem wyborczym, za to w Sejmie znalazłaby się partia Razem
— Absurd! Zły SONDAŻ dla obecnej władzy, a Tusk się cieszy: „Tak kończymy rok”. KO w Sejmie, a koalicjanci pod progiem wyborczym
— Tylko cztery partie w Sejmie. Korona Grzegorza Brauna wyprzedziła Konfederację! Na szarym końcu PSL i Polska 2050
Adam Stankiewicz/se.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749356-ponad-polowa-polakow-wierzy-w-powrot-pis-u-do-wladzy-sondaz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.