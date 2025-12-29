„Myślę, że nie będzie żadnego przełomu. Żeby takowy był to trzeba zmienić politykę i powiedzieć „stop dekarbonizacji”. Rząd Tuska niestety nie potrafi powiedzieć UE „nie” w żadnej sprawie” - powiedział europoseł PiS Maciej Wąsik na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do dzisiejszego spotkania ministra energii Miłosza Motyki z przedstawicielami protestujących górników z kopalni „Silesia”.
Donald Tusk zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego, że „wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski”. Prezydent oczywiście sprostował wpis premiera z portalu X.
Prezydent wyjaśnił. (Tuskowi) chodzi o szukanie nowych tematów, które będą wygodniejsze dla Donalda Tuska. Służba zdrowia czy sprawa dekarbonizacji nie są dla Tuska wygodne
— powiedział europoseł PiS.
Prezydent jest świetnie…
