„Zawsze na słowo ‘Niemcy’ uruchamia się od razu Donald Tusk. Wbrew temu, co napisał na portalu X, nasz prezydent Karol Nawrocki nigdy nie powiedział, że główne zagrożenie płynie z zachodu” – podkreślił Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS i były premier. W ten sposób odniósł się do wczorajszego wpisu szefa polskiego rządu Donalda Tuska, w którym polityk zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego za jego wystąpienie w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Donald Tusk po wystąpieniu prezydenta Karola Nawrockiego podczas obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego zamieścił na platformie X wpis, w którym kłamliwie zasugerował m.in., że Nawrocki „znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski”:
To jest istota sporu między antyeuropejskim blokiem (Nawrocki, Braun, Mentzen, PiS) a naszą Koalicją. Sporu śmiertelnie poważnego, sporu o nasze wartości, bezpieczeństwo, suwerenność. Wschód albo Zachód.
CZYTAJ WIĘCEJ: Tusk zaatakował prezydenta ws. „Zachodu”. Mocne komentarze. „Nie było go na uroczystościach, ale przyszedł się pluć”
Morawiecki: Tusk nie odpuści żadnej okazji, by skłamać
Wpis wywołał liczne komentarze. Głos zabrał m.in. były premier Mateusz Morawiecki.
D. Tusk bezczelnie wykorzystuje rocznicę Powstania Wielkopolskiego do politycznych manipulacji. 🙄 Zamiast faktów - narracja. Zamiast szacunku - gra. Jeśli się z tym nie zgadzasz, pokaż sprzeciw i podaj dalej
— napisał na platformie X.
Do wpisu wiceprezes PiS dołączył nagranie.
Donald Tusk nie odpuści żadnej okazji, żeby skłamać. Nawet w tak pięknym czasie, jak obecny. Prezydent Karol Nawrocki w czasie obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego powiedział, że jesteśmy gotowi do obrony także naszych zachodnich granic, co w świetle tego, co robili powstańcy wielkopolscy, jest rzeczą absolutnie oczywistą
– powiedział Morawiecki.
Przecież powstańcy wielkopolscy walczyli właśnie z Niemcami. Ale zawsze na słowo „Niemcy” uruchamia się od razu Donald Tusk. Wbrew temu, co napisał na portalu X, nasz prezydent Karol Nawrocki nigdy nie powiedział, że główne zagrożenie płynie z zachodu. Panie Tusk, okres świąteczno-noworoczny jest czasem pięknej refleksji i takiej panu życzę. Mniej kłamstw, a więcej pracy dla Polski, bo za to panu płacą Polacy, a nie za wypisywanie głupot na X
– podkreślił polityk opozycji.
Mocna odpowiedź prezydenta Nawrockiego
Przypomnijmy, że wcześniej premierowi Tuskowi odpowiedział także sam prezydent Nawrocki.
Panie Premierze, trudno uwierzyć, że kończyliśmy ten sam wydział - historyczny. Pan ma pretensje do Bolesława Chrobrego, że walczył na wschodzie i na zachodzie, i do Powstańców Wielkopolskich, że walczyli o Polskę z Niemcami (to też zachód)? Istota sporu jest raczej taka, że Premier nie potrafi słuchać ze zrozumieniem, albo celowo szuka konfliktu, bo Mu się budżet, służba zdrowia etc. nie spina. Aaa, o zagrożeniu ze wschodu to ja już mówiłem, jak Pan Premier spacerował po molo i tulił Rosję jaką jest ;) I mówię nadal - ale nie przy okazji Powstania Wielkopolskiego, to nie ten wątek
— napisał na portalu X.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent odpowiada na atak Tuska: „O zagrożeniu ze wschodu to ja już mówiłem, jak Pan Premier spacerował po molo i tulił Rosję, jaką jest”
Podsumowanie
Tekst opisuje spór polityczny wywołany wpisem Donalda Tuska, w którym zasugerował on, że prezydent Karol Nawrocki wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski. Mateusz Morawiecki stanowczo temu zaprzeczył, oskarżając Tuska o manipulację i kłamstwo oraz podkreślając, że prezydent mówił jedynie o gotowości obrony także zachodnich granic w historycznym kontekście Powstania Wielkopolskiego. Wcześniej premierowi odpowiedział sam prezydent Nawrocki, zarzucając Tuskowi brak zrozumienia historii i celowe wywoływanie konfliktu.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki w Poznaniu: Powstańcy wielkopolscy podjęli walkę w imieniu kolebki polskości. „Nie możemy porzucić naszej odwagi!”
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749342-morawiecki-odpowiada-tuskowi-mniej-klamstw-wiecej-pracy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.