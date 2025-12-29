„To jest dyskwalifikujące. Szef kancelarii Donalda Tuska powinien podać się do dymisji. To jest propaganda putinowska. Tak Stalin sprawy rysował w 1939 roku, a Putin dzisiaj powtarza po Stalinie. Można powiedzieć, że w tej swojej gorliwości szef kancelarii Tuska zachowuje się jak Komsomolec, a to jest gorliwość skierowana w stronę niemieck” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 Mariusz Błaszczak odnosząc się do kompromitującego wpisu Jana Grabca, szefa kancelarii premiera Donalda Tuska.
CZYTAJ WIĘCEJ: Grabiec chciał wspomóc Tuska i zaatakował prezydenta. Efekt? Kompromitacja! „Czy pan właśnie wszedł w putinowską narrację?”
Rozmowy pokojowe na Florydzie
Błaszczak, który był gościem programu…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749340-tylko-u-nas-blaszczak-wzywa-grabca-do-dymisji