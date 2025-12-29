TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Błaszczak wzywa Grabca do dymisji: To jest propaganda putinowska. Tak Stalin sprawy rysował w 1939 roku

  • Polityka
  • opublikowano:
Mariusz Błaszczak / autor: wPolsce24
Mariusz Błaszczak / autor: wPolsce24

To jest dyskwalifikujące. Szef kancelarii Donalda Tuska powinien podać się do dymisji. To jest propaganda putinowska. Tak Stalin sprawy rysował w 1939 roku, a Putin dzisiaj powtarza po Stalinie. Można powiedzieć, że w tej swojej gorliwości szef kancelarii Tuska zachowuje się jak Komsomolec, a to jest gorliwość skierowana w stronę niemieck” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 Mariusz Błaszczak odnosząc się do kompromitującego wpisu Jana Grabca, szefa kancelarii premiera Donalda Tuska.

CZYTAJ WIĘCEJ: Grabiec chciał wspomóc Tuska i zaatakował prezydenta. Efekt? Kompromitacja! „Czy pan właśnie wszedł w putinowską narrację?”

Rozmowy pokojowe na Florydzie

Błaszczak, który był gościem programu…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych