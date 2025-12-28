PILNE

Prezydent Nawrocki uczestniczył w rozmowie europejskich przywódców z Trumpem i Zełenskim. "Omówiono stan rozmów pokojowych"

Kancelaria Prezydenta poinformowała w niedzielę wieczorem, że prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w telekonferencji przywódców europejskich z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Omówiono stan rozmów pokojowych, których celem jest doprowadzenie do zakończenia wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie

— wskazała KPRP.

Kancelaria przekazała też, że prezydent Nawrocki podkreślił duże zaangażowanie Trumpa w proces pokojowy i podziękował za dzisiejszą rozmowę.

Zaznaczył, że od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę lotnisko Rzeszów-Jasionka służy jako hub dla ponad 90 proc. pomocy dla Ukrainy. Stąd pozycja Polski w momencie podpisania porozumienia pokojowego będzie kluczowa

— czytamy we wpisie opublikowanym na platformie X.

KPRP zwróciła także uwagę, że rozmowa ta pokazuje, że wszelkie ustalenia dotyczące pokoju i bezpieczeństwa w regionie muszą zapadać w gronie wszystkich zainteresowanych stron.

Determinacja strony amerykańskiej i jedność stanowiska państw europejskich daje realną szansę na zakończenie wojny wywołanej przez Federację Rosyjską

— dodano.

