Były premier Leszek Miller zakpił dzisiaj w mediach społecznościowych z „wielkiego sukcesu” Lewicy, którym jest… nowelizacja Kodeksu Pracy, która zakazuje określać płeć przy poszukiwaniu pracownika. Jego słowa nie spodobały się posłowi Tomaszowi Treli, który próbował w imieniu Nowej Lewicy odgryźć się byłemu premierowi. Jego wpis spotkał się mocną odpowiedzią Millera.
„Sukces” Lewicy
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wzięła w obronę absurdalne przepisy, które obowiązują od 24 grudnia 2025 roku. W ofertach pracy nie można od tego dnia określać płci potencjalnego pracownika.
Były premier Leszek Miller odkąd udał się na polityczną emeryturę, co jakiś czas pokazuje, że potrafi celnie ocenić absurdy rzeczywistości.
Lewica odniosła wielki sukces. Z rynku pracy znikają stolarz, przedszkolanka i opiekunka. Nie dlatego, że wymarli, tylko dlatego, że mają płeć. A płeć – jak wiadomo – jest dziś podejrzana
— napisał na portalu X.
Zamiast nich pojawia się więc „osoba wykonująca prace stolarskie”, „osoba realizująca czynności wychowania przedszkolnego” oraz „osoba do spraw opiekuńczych”. Lepiej wszystko rozmyć, bo dotychczasowe nazewnictwo może kogoś urazić, wykluczyć albo – co gorsze - pozwolić się domyślić, kto robi co i dlaczego
— dodał.
CZYTAJ WIĘCEJ: Wielki „sukces” polskiej lewicy. Miller bezlitosny dla byłych kamratów! „Coraz trudniej odróżnić zdrowy rozsądek od absurdu”
„Panie Trela, proszę się nie przejmować…”
Słowa Miller nie spodobały się Treli, który oskarżył Millera o „dowożenie paliwa PiS-owi i Konfederacji”.
Jako „osoba prawacko-pożyteczna” idealnie dowozi Pan paliwo PiS-owi i Konfederacji. Oni zacierają ręce, my czujemy zażenowanie. Coraz niższe te pańskie końce!
— napisał Trela.
Panie Trela, proszę się nie przejmować bo ja piszę do ludzi inteligentnych, a więc nie do pana
— zripostował były premier.
kk/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749330-trela-zaatakowal-millera-b-premier-ripostuje
