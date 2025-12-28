Koniec roku to czas podsumowań, również w polityce. Swoją „złotą myślą” postanowił podzielić się na platformie X Piotr Zgorzelski. Wicemarszałek Sejmu zamieścił wpis, w którym pod niebiosa wychwala swojego szefa Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Zdaniem Zgorzelskiego prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego jest „największym wygranym mijającego roku”. Co skłoniło Zgorzelskiego do takiej oceny?
Największym wygranym mijającego roku jest Władysław Kosiniak-Kamysz, który jako szef MON udźwignął ciężar ochrony polskich granic, polskiego nieba. Ten człowiek dzień i noc pracuje, żeby bezpieczeństwo Polaków było zagwarantowane
— napisał na X Zgorzelski wychwalając swojego partyjnego szefa.
Pan marszałek rozpoczął sylwestrowanie 4 dni przed
— zażartował Janusz Cieszyński odpowiadając na wpis Zgorzelskiego.
Łubu dubu!
