Łubu dubu! Zgorzelski wychwala szefa PSL: Jest największym wygranym mijającego roku. Udźwignął ciężar ochrony granic

Koniec roku to czas podsumowań, również w polityce. Swoją „złotą myślą” postanowił podzielić się na platformie X Piotr Zgorzelski. Wicemarszałek Sejmu zamieścił wpis, w którym pod niebiosa wychwala swojego szefa Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Zdaniem Zgorzelskiego prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego jest „największym wygranym mijającego roku”. Co skłoniło Zgorzelskiego do takiej oceny?

Największym wygranym mijającego roku jest Władysław Kosiniak-Kamysz, który jako szef MON udźwignął ciężar ochrony polskich granic, polskiego nieba. Ten człowiek dzień i noc pracuje, żeby bezpieczeństwo Polaków było zagwarantowane

— napisał na X Zgorzelski wychwalając swojego partyjnego szefa.

Pan marszałek rozpoczął sylwestrowanie 4 dni przed

— zażartował Janusz Cieszyński odpowiadając na wpis Zgorzelskiego.

Łubu dubu!

