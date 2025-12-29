„W takiej sytuacji powinien się natychmiast pojawić na miejscu. To byłyby sygnał dla górników, że strona rządowa szuka jakiegoś rozwiązania. Mam pesymistyczne podejście do jutrzejszego spotkania” - powiedział poseł PiS Michał Wójcik w „Raporcie Wiadomości” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do działania Miłosza Motyki ws. górników protestujących w kopalni „Silesia”.
Polityk został zapytany, czy widział gdzieś stację z paliwem po 5,18 zł?
Nie spotkałem. Donald Tusk nie ma żadnej możliwości, żeby na to wpłynąć […] Jest kłamcą, o czym wszyscy wiemy od początku jego funkcjonowania w polityce
— odpowiedział.
Protest górników w „Silesii”
Następnie rozmowa zeszła na temat protestu górników w kopalni „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach.
Pan Miłosz Motyka, który jest młodym człowiekiem, bardzo niedoświadczonym, chyba nie ma żadnego doświadczenia zawodowego, zostaje ministrem na tak ważnym stanowisku. Widać, że od samego początku popełnia błędy i to takie poważne
— powiedział poseł PiS.
W takiej sytuacji powinien się natychmiast pojawić na miejscu. To byłyby sygnał dla górników, że strona rządowa szuka jakiegoś rozwiązania. Mam pesymistyczne podejście do jutrzejszego spotkania
— dodał.
Pewnie jest teraz nerwowość po stronie rządowej. Natomiast wiem jedno, wyciągnięcie ludzi z dołu w tym momencie nie będzie takie łatwe. Oni będą coraz bardziej zdeterminowani. Z doświadczenia swojego wiem jak to wygląda
— kontynuował.
Co może zaproponować rząd górnikom?
Nie mają za dużo pomysłów. Najlepszym w tej sytuacji byłoby objęcie ich ustawą górnicą. Jeżeli nie, to będą proponowali pewnie przejścia do innych zakładów. Natomiast to nie jest takie proste
— powiedział prawicowy polityk.
Rząd nigdy nie kochał węgla, zawsze patrzył na szaleńców z Brukseli i Zielony Ład. Dlatego byli gotowi zrujnować swój przemysł węglowy
— dodał.
