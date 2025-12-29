TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Protest górników w "Silesii". Poseł Wójcik: "Rząd nigdy nie kochał węgla"; "Patrzył na szaleńców z Brukseli i Zielony Ład"

W takiej sytuacji powinien się natychmiast pojawić na miejscu. To byłyby sygnał dla górników, że strona rządowa szuka jakiegoś rozwiązania. Mam pesymistyczne podejście do jutrzejszego spotkania” - powiedział poseł PiS Michał Wójcik w „Raporcie Wiadomości” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do działania Miłosza Motyki ws. górników protestujących w kopalni „Silesia”.

Polityk został zapytany, czy widział gdzieś stację z paliwem po 5,18 zł?

Nie spotkałem. Donald Tusk nie ma żadnej możliwości, żeby na to wpłynąć […] Jest kłamcą, o czym wszyscy wiemy od początku jego funkcjonowania w polityce

— odpowiedział.

Protest górników w „Silesii”

Następnie rozmowa zeszła na temat protestu górników w kopalni „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach.

Pan Miłosz Motyka, który jest młodym człowiekiem, bardzo niedoświadczonym, chyba nie ma żadnego doświadczenia zawodowego, zostaje ministrem na tak ważnym stanowisku. Widać, że od samego początku popełnia błędy i to takie poważne

— powiedział poseł PiS.

W takiej sytuacji powinien się natychmiast pojawić na miejscu. To byłyby sygnał dla górników, że strona rządowa szuka jakiegoś rozwiązania. Mam pesymistyczne podejście do jutrzejszego spotkania

— dodał.

Pewnie jest teraz nerwowość po stronie rządowej. Natomiast wiem jedno, wyciągnięcie ludzi z dołu w tym momencie nie będzie takie łatwe. Oni będą coraz bardziej zdeterminowani. Z doświadczenia swojego wiem jak to wygląda

— kontynuował.

Co może zaproponować rząd górnikom?

Nie mają za dużo pomysłów. Najlepszym w tej sytuacji byłoby objęcie ich ustawą górnicą. Jeżeli nie, to będą proponowali pewnie przejścia do innych zakładów. Natomiast to nie jest takie proste

— powiedział prawicowy polityk.

Rząd nigdy nie kochał węgla, zawsze patrzył na szaleńców z Brukseli i Zielony Ład. Dlatego byli gotowi zrujnować swój przemysł węglowy

— dodał.

