„Jeśli Radosław Sikorski w swojej bucie i arogancji nie widzi tego, co europejscy biurokraci, również Donalda Tuska zrobili z Niemcami, Francuzami, Wielką Brytanią, która już nie jest w Unii Europejskiej, to nie widzi potężnego zagrożenia, które tli się tam za zachodnią granicą” - napisał prof. Przemysław Czarnek na portalu X, w odpowiedzi na wpis Radosława Sikorskiego, gdzie szef polskiego MSZ odniósł się do słów prezydenta Karola Nawrockiego, który mówił o zachodniej granicy Polski.
Nie milkną echa przemówienia prezydenta Karola Nawrockiego podczas wczorajszych obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Głowa państwa mówiła o gotowości do obrony zachodniej granicy.
Piękna rocznica zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego z udziałem pana prezydenta Karola Nawrockiego. Piękne słowa o wadze tych ziem dla Polski, w istocie kolebki polskości, miejsca, gdzie Bolesław Chrobry przyjął koronę i został pierwszym królem Polski. Przy tym zwróceniu uwagi na zagrożenie, które jest ze strony zachodniej
— napisał na portalu X prof. Czarnek.
Następnie odniósł się bezpośrednio do wpisu Radosława Sikorskiego. „Pragnę uspokoić Pana Prezydenta, że dopóki Niemcy są w NATO i UE, a rządzą nimi chrześcijańscy lub socjal demokraci, zagrożenie naszej zachodniej granicy jest żadne. Powstać mogłoby dopiero, gdyby władzę za Odrą objęli eurofobiczni nacjonaliści” - pisał szef polskiego MSZ.
Jeśli Radosław Sikorski w swojej bucie i arogancji nie widzi tego, co europejscy biurokraci, również Donalda Tuska zrobili z Niemcami, Francuzami, Wielką Brytanią, która już nie jest w Unii Europejskiej, to nie widzi potężnego zagrożenia, które tli się tam za zachodnią granicą
— dodał.
Polska będzie musiała się bronić
Trzeba będzie bronić Polski przed tym, co z zachodu będzie nam rzeczywiście zagrażało. Żadne uspokajanie pana Sikorskiego nic tutaj nie pomoże. Twardy realizm prezydenta Karola Nawrockiego i przyszłego rządu
— spuentował.
