Jeśli Radosław Sikorski w swojej bucie i arogancji nie widzi tego, co europejscy biurokraci, również Donalda Tuska zrobili z Niemcami, Francuzami, Wielką Brytanią, która już nie jest w Unii Europejskiej, to nie widzi potężnego zagrożenia, które tli się tam za zachodnią granicą” - napisał prof. Przemysław Czarnek na portalu X, w odpowiedzi na wpis Radosława Sikorskiego, gdzie szef polskiego MSZ odniósł się do słów prezydenta Karola Nawrockiego, który mówił o zachodniej granicy Polski.

Nie milkną echa przemówienia prezydenta Karola Nawrockiego podczas wczorajszych obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Głowa państwa mówiła o gotowości do obrony zachodniej granicy.

Piękna rocznica zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego z udziałem pana prezydenta Karola Nawrockiego. Piękne słowa o wadze tych ziem dla Polski, w istocie kolebki polskości, miejsca, gdzie Bolesław Chrobry przyjął koronę i został pierwszym królem Polski. Przy tym zwróceniu uwagi na zagrożenie, które jest ze strony zachodniej

— napisał na portalu X prof. Czarnek.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Znamienne! Prezydent przywitany brawami podczas uroczystości w Poznaniu. Politycy rządu Tuska zostali wybuczeni i wygwizdani

Następnie odniósł się bezpośrednio do wpisu Radosława Sikorskiego. „Pragnę uspokoić Pana Prezydenta, że dopóki Niemcy są w NATO i UE, a rządzą nimi chrześcijańscy lub socjal demokraci, zagrożenie naszej zachodniej granicy jest żadne. Powstać mogłoby dopiero, gdyby władzę za Odrą objęli eurofobiczni nacjonaliści” - pisał szef polskiego MSZ.

Jeśli Radosław Sikorski w swojej bucie i arogancji nie widzi tego, co europejscy biurokraci, również Donalda Tuska zrobili z Niemcami, Francuzami, Wielką Brytanią, która już nie jest w Unii Europejskiej, to nie widzi potężnego zagrożenia, które tli się tam za zachodnią granicą

— dodał.

CZYTAJ TAKŻE: Co za buta! Sikorski „uspokaja” prezydenta Nawrockiego. W jego ocenie „zagrożenie naszej zachodniej granicy jest żadne”

Polska będzie musiała się bronić

Trzeba będzie bronić Polski przed tym, co z zachodu będzie nam rzeczywiście zagrażało. Żadne uspokajanie pana Sikorskiego nic tutaj nie pomoże. Twardy realizm prezydenta Karola Nawrockiego i przyszłego rządu

— spuentował.

Prezydent odpowiada na atak Tuska: „O zagrożeniu ze wschodu to ja już mówiłem, jak Pan Premier spacerował po molo i tulił Rosję, jaką jest”

Jak można było pozwolić, żeby w Poznaniu ludzie demonstrowali, iż lubią, a nawet uwielbiają prezydenta Karola Nawrockiego? No jak?

