„Były komisarz UE Thierry Breton oraz czterech szefów organizacji pozarządowych z Wielkiej Brytanii i Niemiec zostało objętych zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych, wydanym przez Departament Stanu USA” – powiadomiła brytyjska stacja BBC. Do tej kwestii nawiązał Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości we wpisie na platformie X.
W komunikacie opublikowanym przez amerykański resort napisano, że restrykcjami wizowymi objętych zostało pięć osób. Określono je mianem „radykalnych aktywistów”. Oznajmiono, że są to osoby, które „prowadzą zorganizowane działania, by zmusić amerykańskie platformy do cenzurowania (…) i tłumienia amerykańskich punktów widzenia”.
Stacja BBC podała, że jedną z osób objętych amerykańskimi sankcjami jest Thierry Breton, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego w latach 2019-24. Departament Stanu zarzuca mu, że był on pomysłodawcą unijnego rozporządzenia o usługach cyfrowych (DSA), którego celem jest m.in. zwalczanie dezinformacji, zwiększanie przejrzystości dotyczącej umieszczania reklam oraz wzmacnianie praw użytkowników sieci. DSA obowiązuje w UE od lutego 2024 r.
„Cenzura nie jest tam, gdzie myślicie”
W reakcji na decyzję Departamentu Stanu Breton zamieścił na swoim kanale na platformie X wpis o treści:
Do naszych amerykańskich przyjaciół: cenzura nie jest tam, gdzie myślicie.
Na liście osób objętych sankcjami znalazło się również dwoje Brytyjczyków: Imran Ahmed, dyrektor naczelny Centrum Przeciwdziałania Nienawiści Cyfrowej (Centre for Countering Digital Hate, CCDH) oraz Clare Melford, która kieruje Globalnym Indeksem Dezinformacji (Global Disinformation Index, GDI).
Podsekretarz stanu USA Sarah B. Rogers oskarżyła GDI o wykorzystywanie pieniędzy amerykańskich podatników „do nawoływania do cenzury i umieszczania amerykańskiej (…) prasy na czarnej liście”. Rzecznik organizacji powiedział w rozmowie z BBC, że „ogłoszone sankcje wizowe stanowią autorytarny atak na wolność słowa i rażący akt cenzury rządowej”.
Zakazy władz w Waszyngtonie objęły również Annę-Lenę von Hodenberg i Josephine Ballon z HateAid, niemieckiej organizacji, która, według Departamentu Stanu, pomagała w egzekwowaniu DSA. W oświadczeniu przekazanym BBC obie dyrektorki zadeklarowały, że „nie dadzą się zastraszyć rządowi, który oskarża (innych) o cenzurę, żeby uciszyć obrońców praw człowieka i wolności słowa”.
„W końcu ktoś powiedział stop”
Tę kwestię skomentował Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości we wpisie na platformie X.
I to jest właśnie - proszę unijnego lewactwa - prawdziwa wolność, a nie wasze zakłamanie, hipokryzja i terror politycznej poprawności. Uwielbiacie głosić hasła wolności słowa, ale zabraniacie modlić się przed klinikami aborcyjnymi. Wycieracie sobie zakłamane usta prawami człowieka, ale skazujecie nauczycieli za nauczanie o dwóch płciach. Udajecie obrońców demokracji, ale ingerujecie w wybory, opłacając kłamców i manipulatorów. Chcecie walczyć z mową nienawiści, a walczycie z prawdą. W końcu ktoś powiedział stop, nazywając to, co naprawdę robicie, po imieniu. Stop cenzurze!
— podkreślił Zbigniew Ziobro.
