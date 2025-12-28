Media milczą na temat Tuska i jego działań ws. ochrony granic. "Dziennikarze oszaleli z wściekłości i byliśmy atakowani"

Mateusz Morawiecki zauważył, że panuje medialna cisza ws. działań Donalda Tuska. / autor: Fratria
Mateusz Morawiecki zauważył, że panuje medialna cisza ws. działań Donalda Tuska. / autor: Fratria

Kiedy my wprowadziliśmy strefę bez dostępu dla mediów na granicy wschodniej, to dziennikarze oszaleli z wściekłości i byliśmy atakowani godzina po godzinie. Kiedy Donald Tusk zrobił to samo na granicy zachodniej, to jest cisza” - zauważył Mateusz Morawiecki, były premier, szef Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w programie „Polityczny WF” Interii i Polsat News.

Mateusz Morawiecki zauważył, że kryzys migracyjny cały czas interesuje Polaków.

Migracja i kwestie związane z napływem nielegalnych migrantów cały czas są tematami, które Polaków niepokoją i nie powiedziałbym, że jest to oderwane od rzeczywistości

— wskazał.

Apogeum tego zainteresowania było wcześniej. Ruch Obrony Granic to była realna siła, która zmusiła mojego następcę, obecnego premiera, do zadziałania na granicy zachodniej

— dodał.

Cisza na temat Tuska

Były premier zauważył, że Donald Tusk „zaopiekował się” nastrojami społecznymi.

Obecny premier jest mistrzem marketingu politycznego

— ocenił.

Czy tematem udało się do końca zająć? Tego do końca nie wiem, ponieważ o ile kiedy my wprowadziliśmy strefę bez dostępu dla mediów na granicy wschodniej, to dziennikarze oszaleli z wściekłości i byliśmy atakowani godzina po godzinie. Kiedy Donald Tusk zrobił to samo na granicy zachodniej, to jest cisza

— zauważył.

Adran Siwek/Interia/Polsat News

