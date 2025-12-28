„Mamy porządnego prezydenta, który oprócz komunikacji posiada również ducha. Jest historykiem, człowiekiem, który wie, w jakim momencie historycznym znajduje się Polska i jaką rolę odgrywa. Życzę mu jak najlepiej. Mam nadzieję, że prezydent Nawrocki przysłuży się Rzeczpospolitej” - powiedział lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz w programie „Marta Kielczyk i Goście” na antenie Telewizji wPolsce24.
Chciałbym zostawić Polskę nie gorszą niż ja otrzymałem od własnych rodziców. Chciałbym jeszcze lepszą. Widzę wiele zagrożeń, które są w świecie i z którymi być może przyjdzie się potykać, borykać moim dzieciom. Chciałbym ich zostawić w lepszym świecie. Jestem osobą wierzącą. Z punktu widzenia walki cywilizacyjnej, która się toczy, postrzegam ją, że jest to walka przeciw chrześcijaństwu, wierze, Bogu. Chcę w niej uczestniczyć po dobrej stronie
— powiedział Bąkiewicz.
Ruch Obrony Granic
Lider ROG odniósł się do sukcesu utworzonej przez siebie formacji.
Zrobiliśmy wielką gigantyczna rzeczy, z poziomu społecznego aktywizmu. Zrobiliśmy więcej, niż zrobili politycy przez ostatnie 2 lat lata. Zmusiliśmy Donalda Tuska do konkretnych zachowań, przywrócenia kontroli, do wycofywania się z polityki migracyjnej. Oczywiście on oszukuje, taktycznie wycofuje się po to, żeby potem przyspieszyć
— wyjaśnił.
Został dopytany o sprawę ze Strażą Graniczną.
Z materiału dowodowego, który mam w tej chwili, jasno wynika, że nasza postawa na granicy była jak najbardziej prawidłowa. Dokumenty potwierdzają, że Niemcy przerzucali imigrantów do Polski, to był przemyt, który akceptowały najwyższe władze państwa polskiego. To zagrażało bezpieczeństwu Polaków. Masowa migracja jest narzędziem wojny hybrydowej. Nie ufajcie państwo Donaldowi Tuskowi, bo ściąga nas niebezpieczeństwo
— powiedział.
Prezydent Karol Nawrocki
Następnie został poruszony temat polityki w 2025 roku. Kto został najbardziej wpływową osobą.
Pierwsze miejsce zajmuje zdecydowanie prezydent Karol Nawrocki. Myślę, że po jego zwycięstwie jest ogromna nadzieja. Wśród patriotów polskich prezydent Nawrocki będzie miał jeszcze szerszy wpływ, również na polską politykę. W mojej ocenie do końca deklasuje swoich przeciwników. Bardzo dobrze radzi sobie w Internecie, również z komunikacją. Bije śmieszne i banalne filmiki Tuska
— stwierdził Bąkiewicz.
Mamy porządnego prezydenta, który oprócz komunikacji posiada również ducha. Jest historykiem, człowiekiem, który wie, w jakim momencie historycznym znajduje się Polska i jaką rolę odgrywa. Życzę mu jak najlepiej. Mam nadzieję, że prezydent Nawrocki przysłuży się Rzeczpospolitej
— dodał.
Blokowanie szkodliwych rozwiązań UE
Lider ROG został dopytany o plany formacji na przyszły rok.
Będziemy zbierali podpisy i próbowali zatrzymać pakt migracyjny. W tej chwili rejestrujemy obywatelską inicjatywę ustawodawczą
— poinformował.
Odniósł się do Polaków, którzy jego zdaniem powinni twardo stanąć w opozycji do pomysłów Niemiec.
Niemcy nie mają narzędzi, oprócz gospodarczych, do tego, żeby zmuszać nas do polityki, która jest dla nas zabójcza. Powinniśmy jako Polacy tworzyć pewien opór i zmuszać polityków do realizacji naszych postulatów
— powiedział Bąkiewicz.
Partia Bąkiewicza w wyborach
Na koniec został zapytany o wejście do polityki z własnym ugrupowaniem.
Myślę, że dwa lata, to czas realny do tego, żeby przygotować wystarczającą siłę, która we współpracy z innymi prawicowymi środowiskami mogłaby oddziaływać na scenę polityczną. Jeśli wybory będą pod koniec marca, to myślę, że będą mieli ostry sprint. Dla Polski byłoby to chyba lepiej. Grałbym ostro dlatego, że każdy kolejny miesiąc władzy Tuska, to niszczenie państwa polskiego
— wytłumaczył lider ROG.
xyz/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749307-bakiewicz-prezydent-nawrocki-deklasuje-przeciwnikow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.