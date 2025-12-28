Premier Donald Tusk zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego po jego wystąpieniu podczas obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. „Prezydent Nawrocki znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski. To jest istota sporu między antyeuropejskim blokiem (Nawrocki, Braun, Mentzen, PiS) a naszą Koalicją. Sporu śmiertelnie poważnego, sporu o nasze wartości, bezpieczeństwo, suwerenność. Wschód albo Zachód” - grzmiał. Wpis spotkał się z mocnymi komentarzami. „Otwartej na Zachód, ale także gotowej do obrony zachodniej granicy Rzeczypospolitej” - czego w kontekście powstania wielkopolskiego Pan nie zrozumiał? - pytał Radosław Fogiel, poseł PiS.
Nie da się w pełni zrozumieć, pojąć fenomenu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego bez świadomości historii tej ziemi, Ziemi Wielkopolskiej, tego czym jest dla Polaków Ziemia Wielkopolska. A jest przecież w istocie kolebką polskości, jest źródłem, z którego narodziła się cała Rzeczpospolita, bo to tu, na Ziemi Wielkopolskiej, tysiąc lat temu wielki król Bolesław Chrobry przyjął koronę, która jest wciąż z nami w XXI wieku. Koronę, która jest symbolem suwerenności i niepodległości państwa polskiego, która jest zwycięskim symbolem Rzeczpospolitej. Ale też koroną, która tak dużo mówi o naszej narodowej wspólnie. Otwartej na Zachód, ale gotowej do obrony także zachodniej granicy Rzeczpospolitej, o czym wiedzieli Powstańcy Wielkopolscy
— mówił prezydent Karol Nawrocki w Poznaniu, podczas obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
Atak Tuska
Słowa te spotkały się z atakiem ze strony premiera Donalda Tuska.
Prezydent Nawrocki znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski. To jest istota sporu między antyeuropejskim blokiem (Nawrocki, Braun, Mentzen, PiS) a naszą Koalicją. Sporu śmiertelnie poważnego, sporu o nasze wartości, bezpieczeństwo, suwerenność. Wschód albo Zachód
— grzmiał.
Mocne komentarze
Wpis ten jest mocno komentowany w mediach społecznościowych.
„Otwartej na Zachód, ale także gotowej do obrony zachodniej granicy Rzeczypospolitej” - czego w kontekście powstania wielkopolskiego Pan nie zrozumiał?
— pytał Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Gdybyście się zastanawiali, gdzie Tusk skłamał tym razem
— wskazał w innym wpisie.
Gwałty, strzelaniny, porwania, morderstwa - to na poziomie społeczeństw. Na poziomie rządzących prawie to samo, co tutaj - czyli nepotyzm, korupcja i kneblowanie opozycji. To jest ten „Zachód”, którego bronicie
— napisał Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to Pan jako lider opozycji w 2021r projekt budowy muru na granicy nazywał „jednym z największych łajdactw”, a Pana formacja głosowała przeciw jego budowie w Sejmie. A co do suwerenności to wspieracie w PE procentralizacyjny kurs, który prowadzi wprost do federalizacji Unii kosztem Państw Narodowych( Zielony Ład, pakt migracyjny itp). Do tego kneblowanie ust politykom opozycji rodem ze standardów wschodnich i wprowadzanie cenzury Acta 1 i Acta2! To tak na szybko
— zaznaczył Łukasz Rzepecki, polityk Konfederacji, były poseł, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy.
Bzdura, to dylemat dziecka. Błędem jest zarówno bagatelizowanie zagrożeń ze wschodu, jak robi to Pan Braun, jak i inflacyjne podejście do szkodliwej polityki UE zarówno w kwestii migracji, jak i energetyki jak robi to Pan w celu polaryzacji społeczeństwa.
— stwierdził Marcin Łasiński, prezes okręgu toruńskiego Partii Nowa Nadzieja.
Istotą sporu jest suwerenne działanie w interesie Polski i Polaków albo podległość pod dyktat Brukseli, czyli de facto Berlina. Pan doskonale o tym wie, Panie Premierze, stąd nawet u Pana co jakiś czas refleksja. Szkoda, że znalazł Pan, jak zwykle czas na dzielenie Polaków, a nie znalazł Pan czasu na upamiętnienie Powstańców Wielkopolskich.
— zauważył Sebastian Meitz, ekspert Instytutu Sobieskiego.
Nie było go na uroczystościach, ale przyszedł się pluć, że Prezydent RP dba o ochronę wszystkich granic Polski.
— zaznaczył Paweł Rybicki, publicysta.
