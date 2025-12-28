Patriotyczne, arcypolskie i uświetnione przez prezydenta Nawrockiego obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego to straszna obelga dla „Gazety Wyborczej”.
Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego (27 grudnia) jakoś tolerować trzeba, ale już Marsz Powstania Wielkopolskiego trzeba schlastać, co chętnie uczyniła niezawodna „Gazeta Wyborcza”. Głównie dlatego, że jest zbyt polski, zbyt patriotyczny, zbyt narodowy, a to potwarz. Kto widział i słyszał, żeby jedna z kolebek państwowości była jakaś polska czy narodowa? W dodatku mając przez wieki Niemcy za sąsiada. „To się w pale nie mieści” – jak powiedziałby Rafał Trzaskowski.
Gdyby marsz w Poznaniu był internacjonalistyczny, genderowy, queerowy, woke’owy czy choćby LGBTQ+-%$ i reszta alfabetu, to byłby wielki i wspaniały. Ale nie jest, bo „Gazeta Kosmopolityczna” wyśledziła na nim wpływy Konfederacji i Grzegorza Brauna. Ale najgorsze jest to, że czczenie powstania i marsz profanują Poznań jako twierdzę i świątynię Platformy Obywatelskiej (na razie brakuje danych, czy podobny status ma Koalicja Obywatelska). Tym bardziej że w przeszłości pod tym względem Poznań okazywał się nawet świętszy niż Trójmiasto czy Wrocław.
Szczytem profanacji i zamachem na platformersko-poznańskie najświętsze wartości było jednak pojawienie się w Poznaniu prezydenta Karola Nawrockiego. „Gazeta Genderowa” wytknęła mu od razu, że „niczym celebryta ściskał dłonie, przybijał piątki, pozował do selfiaków”. I tak było przez całą trasę Marszu Powstania Wielkopolskiego wiodącą od Hotelu Bazar przez Aleje Karola Marcinkowskiego, ulice Podgórną i Szkolną przez Stary Rynek, Wielką i Garbary do Placu Kolegiackiego”. „Gazeta Queerowa” z obrzydzeniem stwierdziła, że „uczestnicy zamiast oddać hołd bohaterom wznosili antyrządowe hasła”, na przykład krzyczeli: „Naszym celem wielka Polska!”. W główkach gazetowych politruków nie zmieściło się, że można oddać hołd bohaterom i nie kochać rządu Tuska. Ale po co ktoś jeszcze miałby rząd kochać, jak na co dzień gargantuicznie czyni to „Gazeta Tuskowa”. Każde inne uczucie przy tym blednie.
„Gazeta Postępacka” nie może pozwolić i znieść tego, że „Marsz Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu organizowany jest przez środowiska prawicowe”. A jak prawicowe, to od razu na czołach wyświetla im się, że „to przede wszystkim ludzie mniej lub bardziej związani z Konfederacją oraz sympatycy Grzegorza Brauna”. Gdzieś tam pałętają się także „politycy PiS, między innymi poznańscy posłowie Bartłomiej Wróblewski oraz Szymon Szynkowski vel Sęk”. Nie zmyli „Gazety Nienarodowej” to, że „od pierwszej edycji w 2022 roku w zaproszeniach wszyscy zarzekają się, że to marsz patriotyczny ponad politycznymi podziałami”.
Michnikowi ludkowie od razu wywąchali, że „jest zupełnie inaczej” niż deklarują organizatorzy. Wystarczyło, że powąchali hasła i okrzyki: „Tusk, ty matole, twój rząd obalą kibole!”, „Ruda wrona orła nie pokona!”, „Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela!”, „Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę!”. A w 2025 r. doszły do tego nowe, straszne okrzyki: „Naszym celem wielka Polska!”, „Ani Rosja, ani zachód, tylko Polska dla Polaków”, „Tu jest Polska, nie Bruksela, tu się Tuska nie popiera!”. A najstraszniejsze było to, że „szczególnie głośno i często uczestnicy krzyczeli: ‘To jest honor dla mężczyzny, oddać życie dla ojczyzny!”. I o zgrozo, „w tym momencie chętnie do męskiego chóru dołączały się również kobiety”. Patriotyczne Polki? To się nie mieści nawet w pale oberredaktora Michnika.
Jak można było dopuścić do tego, że „w 2025 roku marsz cieszył się dużym zainteresowaniem, bo szedł w nim prezydent Karol Nawrocki”. W dodatku „organizatorzy nie kryli swojego zadowolenia”. A powinni, zdaniem „Gazety Pokutnej”, czuć wstyd. Bo to przecież „nie był debiut Nawrockiego na tym wydarzeniu. Pojawił się na nim już w 2024 roku, gdy był jeszcze tylko kandydatem na prezydenta Polski. Wtedy zamiast śpiewać patriotyczne pieśni, w tłumie całował kobiety po rękach, przybijał piątki i pozował do selfie. A w czasie marszu udzielał wywiadu między innymi TV Republika”. To po prostu straszne.
Nie dość, że Karol Nawrocki znowu przyjechał do Poznania i to „już jako prezydent”, to – ku radości „Gazety Zawstydzonej” – „zachowywał się identycznie”. W dodatku wyglądało na to, że ludzie go lubią, a wręcz uwielbiają, więc znowu „na całej trasie niczym celebryta ściskał dłonie, ponownie przybijał piątki i pozował do selfiaków”. To karygodne, iż „uczestnicy byli zachwyceni, a starsze panie nawet płakały ze szczęścia”. Jak mogły? Gdyby płakały na widok Tuska, to byłoby zrozumiałe, ale w wypadku premiera ni hu! hu! Politruków z „Gazety Tuskowej” oburza szczególnie to, że „jak opowiedzą sąsiadkom, to nie uwierzą”. A nie do zniesienia było to, iż „na zakończenie marszu prezydent wziął jeszcze udział w koncercie pieśni patriotycznych”. Na szczęście dla politruków „organizowały je środowiska pisowskie”.
Funkcjonariusze „Gazety Prawomyślnej” zdołali jednak marsz zohydzić, insynuując, iż w pierwszej odsłonie w 2022 r. „wśród pół tysiąca osób pojawili się także członkowie proputinowskiej, skrajnie prawicowej organizacji Rodacy Kamraci z Krakowa. Na jej czele stał Wojciech O. ps. ‘Jaszczur’”. A „rok później na czele pochodu szli z kolei prawicowi aktywiści, którzy grozili poznańskim radnym. Gdy w 2020 roku głosowano nad Europejską Kartą Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, na sesję przybyła liczna grupa jej przeciwników. Po przyjęciu dokumentu w tłumie osób zebranych w sali sesyjnej padły słowa: ‘My was ostrzegamy. Mieliście przykład, co się działo w Gdańsku. Tu może się okazać, że będzie jeszcze gorzej’. Kilkoro uczestników tamtego skandalu pojawiło się na czele marszu”. Kogo przykleją do marszu w 2025 r., okaże się po sztabowej naradzie i rozważeniu, co będzie najlepiej pasowało do obsobaczenia głowy państwa.
