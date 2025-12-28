43,9 proc. badanych Polaków uważa, że w 2025 r. pogorszyła się ich sytuacja materialna. 41,6 proc. respondentów widzi jej poprawę – wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.
Ankietowani zostali zapytani o ocenę swojej osobistej sytuacji finansowej w końcu 2025 r. w porównaniu z ich sytuacją na początku tego roku. 43,9 proc. badanych odpowiedziało, że ich sytuacja się pogorszyła, z czego 14,7 proc. wskazało, że „zdecydowanie”, a 29,2 proc. uznało ją za „raczej gorszą”.
Jako „zdecydowanie” lepszą swoją sytuację oceniło 8,2 proc. ankietowanych. Odpowiedź „raczej lepszą” wybrało 33,4 proc., a 14,5 proc. odpowiedziało, że nie odczuło pogorszenia lub poprawy.
Podziały partyjne
Z zestawienia odpowiedzi z preferencjami partyjnymi wynika, że 62 proc. respondentów będących wyborcami koalicji rządzącej oceniło swój status finansowy jako lepszy, z czego 15 proc. odczuwa znaczącą zmianę, a 47 proc. umiarkowaną. 19 proc. zadeklarowało pogorszenie sytuacji materialnej. Taki sam odsetek respondentów nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi.
57 proc. badanych będących wyborcami opozycji odczuwa pogorszenie swoich finansów. Za „zdecydowanie gorszą” własną sytuację materialną uznało 31 proc. ankietowanych. Umiarkowaną poprawę widzi 29 proc. z tej grupy, a zdecydowaną poprawę 5 proc. Poczucia pogorszenia lub polepszenia swojej sytuacji finansowej nie zadeklarowało 9 proc. respondentów.
Wśród wyborców spoza głównych partii dominuje poczucie pogorszenia finansów, które wskazało 55 proc. badanych, z czego jako zdecydowanie gorsze określiło je 53 proc. Poprawę odczuwa 26 proc., a 19 proc. nie zadeklarowało znaczącej zmiany.
Badanie
Badanie przeprowadzono od 19 do 21 grudnia metodą CATI i CAWI na grupie 1000 Polaków.
